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Tepkiler çığ gibi: "Milli Görüş’le alakası kalmadı"

Saadet Partisi'nin CHP ile yaptığı ittifaka tepkiler çığ gibi büyüyor. Milli Görüşçü Kuruluşlar Platformu adına yazılı açıklama yapan Saadet Partisi Eski Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Aydın yapılan ittifakı sert bir dille eleştirdi.

04 Mayıs 2018 Cuma 07:38
Tepkiler çığ gibi: "Milli Görüş’le alakası kalmadı"

Merhum Necmettin Erbakan Hoca’dan sonra Saadet Partisi'ni ele geçiren zihniyetin FETÖ grubuyla içli dışlı olduklarını ifade eden Aydın şunları kaydetti: En son kasım seçimlerinde Saadet Partisi'nin oyunu yüzde 0.7 ye kadar indirmiştir. Bu seçimlerde ise önce AK Parti'ye koşmuş, umduklarını bulamayınca da Irkçı emperyalist projenin bir parçası olarak CHP’nin kapısında yatar olmuşlardır.

SP'Yİ TANIYAMIYORUZ

Saadet Partisi'nin CHP ile yaptığı bu ittifak Milli Görüş camiasının içine sinmemiştir. Samimi Milli Görüşcüler Saadet Partisi’ni tanıyamamaktadır. Milli Görüş demek kendi gücüyle iş görmek demektir. Onun bunun projelerinde katalizör olmak değildir. Milli Görüş üç beş milletvekili için harcanacak bir değer değil büyük bir davanın adıdır ve artık bu Saadet Partisi yönetiminin Milli Görüş’le alakası kalmamıştır. Ayrıca bu günkü SP yönetimi merhum Erbakan Hocamıza da ihanet içerisindedir. En son tertipledikleri Erbakan Ödülleri gecesindeki manzara ortadadır. 28 Şubat’ta en büyük Erbakan düşmanlığı yapanlar ödüllendirilmiş, rahmetli Özal’ın oğlu Ahmet Özal’ı davet ettikleri geceye Dr. Fatih Erbakan’ı davet etmemişlerdir. (Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 07:38
  1. Aydın
  2. Necmettin Erbakan
  3. Temel Karamollaoğlu
  4. Saadet Partisi

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