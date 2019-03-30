Milli Görüşçü Kuruluşlar Platformu Cumhur İttifakı’nı destekleyecek

Birçok STK ve kanaat önderlerinin ardından Cumhur İttifakı'na bir destek de 12 STK'yı kapsayan Milli Görüşçü Kuruluşlar Platformu'ndan geldi.

31 Mart seçimleri öncesinde 20. Dönem Zonguldak Milletvekili, eski SP Genel Başkan Yardımcısı ve Milli Görüşçü Kuruluşlar Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın, Hukuk-Der Genel Başkanı Fikret Karabekmez, Sağlık-Der Genel Başkanı Kasım Sezen, Mahalli İdareler Derneği Genel Başkanı Osman Usta, İslam Dünyası İş Adamları Genel Başkanı Ali Yıldırım, Yim-Der Genel Başkanı Hayati Kırlı, Hemşireler Derneği Genel Başkanı Kadriye Gülseren, Ümmet Gençleri Genel Başkanı Mücahit Akpınar, Hükümlüler Derneği ve Osmanlı Türkmenleri Derneği Genel Başkanı Şafak Soy, Merhamet Teşkilatı İnsani Yardım Derneği Genel Başkanı Murat Bulut, Mahmudiye Vakfı Başkanı Gülsüm Sezen, Huder Başkanı Hüseyin Kaya ortak basın açıklaması yaptı.

Beş maddeyle açıkladılar

Cumhur İttifakı'na destek çağrısı yapan Platform Sözcüsü Aydın, 31 Mart’ta çok önemli bir yerel seçim yaşanacağına vurgulayarak “Ülkemiz tarihin en tehlikeli gizli, açık, askeri, ekonomik, sosyal, siyasal saldırılara muhatap olmaktadır. Ülke yönetiminde zerre miktar bir istikrarsızlık düşmanların iştahını kabartacak, saldırılarını yoğunlaştıracaklardır. Çok şuurlu ve uyanık bir fert olarak davranmak zorundayız, mutlaka sandığı gidip oyumuzu kullanmalıyız” dedi. Aydın, desteklerini 5 madde ile gerekçelendirdi:

"İstikrarsızlık düşmanların iştahını kabartır, sistem tartışmasına engel olmak için, iktidarla belediyenin aynı partiden olması verimli çalışmayı sağlar, muhalefetin belediyecilikte sicili kötü, Cumhur İttifakı şehircilik vizyonunu geliştirir."

(Yeni Şafak)