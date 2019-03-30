0553 313 94 23

Milli Görüşçü Kuruluşlar Platformu Cumhur İttifakı’nı destekleyecek

12 STK’nın çatı kuruluşu Milli Görüşçü Kuruluşlar Platformunun sözcüsü Necmettin Aydın, “Ülke yönetiminde zerre miktar istikrarsızlık düşmanların iştahını kabartacak, saldırılarını yoğunlaştıracaklar” dedi.

30 Mart 2019 Cumartesi 07:23
Milli Görüşçü Kuruluşlar Platformu Cumhur İttifakı’nı destekleyecek

Birçok STK ve kanaat önderlerinin ardından Cumhur İttifakı'na bir destek de 12 STK'yı kapsayan Milli Görüşçü Kuruluşlar Platformu'ndan geldi.

31 Mart seçimleri öncesinde 20. Dönem Zonguldak Milletvekili, eski SP Genel Başkan Yardımcısı ve Milli Görüşçü Kuruluşlar Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın, Hukuk-Der Genel Başkanı Fikret Karabekmez, Sağlık-Der Genel Başkanı Kasım Sezen, Mahalli İdareler Derneği Genel Başkanı Osman Usta, İslam Dünyası İş Adamları Genel Başkanı Ali Yıldırım, Yim-Der Genel Başkanı Hayati Kırlı, Hemşireler Derneği Genel Başkanı Kadriye Gülseren, Ümmet Gençleri Genel Başkanı Mücahit Akpınar, Hükümlüler Derneği ve Osmanlı Türkmenleri Derneği Genel Başkanı Şafak Soy, Merhamet Teşkilatı İnsani Yardım Derneği Genel Başkanı Murat Bulut, Mahmudiye Vakfı Başkanı Gülsüm Sezen, Huder Başkanı Hüseyin Kaya ortak basın açıklaması yaptı.

Beş maddeyle açıkladılar

Cumhur İttifakı'na destek çağrısı yapan Platform Sözcüsü Aydın, 31 Mart’ta çok önemli bir yerel seçim yaşanacağına vurgulayarak “Ülkemiz tarihin en tehlikeli gizli, açık, askeri, ekonomik, sosyal, siyasal saldırılara muhatap olmaktadır. Ülke yönetiminde zerre miktar bir istikrarsızlık düşmanların iştahını kabartacak, saldırılarını yoğunlaştıracaklardır. Çok şuurlu ve uyanık bir fert olarak davranmak zorundayız, mutlaka sandığı gidip oyumuzu kullanmalıyız” dedi. Aydın, desteklerini 5 madde ile gerekçelendirdi:

"İstikrarsızlık düşmanların iştahını kabartır, sistem tartışmasına engel olmak için, iktidarla belediyenin aynı partiden olması verimli çalışmayı sağlar, muhalefetin belediyecilikte sicili kötü, Cumhur İttifakı şehircilik vizyonunu geliştirir."

(Yeni Şafak)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 07:23
  1. Zonguldak
  2. Aydın
  3. cumhur ittifakı
  4. Milli Görüşçü Kuruluşlar Platformu
  5. Cumhur İttifakı

YORUM YAZ

  • BirisiBirisi32 dk önce
    Türkmenistanda bulunan tanrı dağınıntüm kurtların bereketi ve himayesi cumhur ittifakın üzerine olsun.
  • ismail hakki efendi ismail hakki efendi 35 dk önce
    biz gurbetci milli görusculer olarak önceki baskanlim seciminde oldugu gibi bu secimdede cumhuru tutuyor ve destekliyoruz molla oglu kendi cukurunu kazmistir sonu gelmistir gecmis olsun

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkinde trafik kazası; 2 yaralı
  1. D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkinde..
  2. Mehmed Şevket Eygi sağlık durumu nasıl?
  3. Maduro taraftarları harekete geçiyor
  4. Çin’in yardımları Venezuela’ya ulaştı
  5. Şaşırtan rakam! Böyle bir şey görülmedi
  6. New York'ta Filistinlilerin 'Büyük..
  7. İstanbul’da dev terör operasyonu!
  8. Tek bacağı olmayan sürücü kaza yaptı
  9. 30.03.2019 Günün âyet ve hadisi
  10. Yusuf İslam’dan Yeni Zelanda Başbakanı..
  11. AİHM'e gönderilen isimler uygun bulundu
  12. Milli Görüşçü Kuruluşlar..
  13. Koçarlı’da ‘Bayat Ekmekten Lezzetler’..
  14. ADÜ, yazar Canan Tan’ı konuk etti
  15. Erdoğan'dan heyecanlandıran Ayasofya..
  16. Süleyman Efendi cemaati seçim kararını..
  17. Başkent’te yaralamalı trafik kazası: 3..
  18. Başkent’te zincirleme trafik kazası: 1..
  19. Erdoğan'dan gece yarısı kritik..
  20. Dikkat YSK'dan uyarı: Bunu yaparsanız..
PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
Ankara'da facia! Ölüler var
Ankara'da facia! Ölüler var
Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan

Günün Karikatürü

30 Mart 2018
'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!