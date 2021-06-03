Milli görüş ilkelerine inanarak siyaset yapmaya çalışanlar “Bir delikten iki sefer ısırılmamalı” hadisini akıllarından çıkarmamalıdırlar

Yıllardır siyasetle ilgilenen, birçok insanı dinleyerek, Kur’an ve hadis okuyarak edindiğim bilgi ve tecrübelerimi siz değerli okuyucularımızla paylaşmak için yazıyorum. Nefsimin kötü arzularından Yüce Allah’a sığınarak, yazmaya çalıştığım bu makaleden herkes payına düşeni almalıdır. Siyasiler, bürokratlar, din bilginleri ve sıradan müslümanlar çok düşünmeli öz konuşmalıdırlar.

Ülkemizin müslüman siyasetçileri, müslümanların dinine imanlarına, inançlarına, ibadetlerine, Kur’an-ı Kerimine, Hz. Peygamberine, kutsal değerlerine ve ilkelerime bilerek hakaret eden bir avuç inkârcılarla aralarında mesafe koymalıdırlar. Zalimlerin zulmü ilelebet devam etmeyeceğini, Yüce Allah (CC) tarafından takdir edilen zamanları gelince, mutlaka yıkılacaklarını ve cehennem çukuruna yuvarlanacakları bilinciyle hareket etmelidirler.

Ülkemizin siyasetçileri, müslüman olduklarını söyleyen bazı gafillerin, bilerek/bilmeyerek müslümanların dinine, kitabına, inançlarına, yaşantılarına ve zihniyetlerine şuursuzca saldırmalarının gericilik olduğunu, açık bir lisanla ve anlayacakları bir dille ifade etmelidirler. Müslüman olduklarını söyledikleri halde, her türlü fikri ahlaksızlığı yapmak suretiyle, İslam dinin haram kıldığı işleri yapmaya, müslümanların inancıyla, yaşantısıyla alay etmeye devam edenlere cahiliye döneminin özentisi içinde olduklarını münasip bir lisanla söylemelidirler.

Cahiliye dönemine ait çirkinlikleri ve ahlaksızlıkları yapmaya ısrar eden küçük bir zümrenin, ilericilikten ve özgürlükten uzak, mandacı bir zihniyete sahip olmanın yanında gerici ve yobaz olduklarını çekinmeden anlatmalıdırlar. Sesleri sayılarından çok çıkan bir avuç gafile, sabır gösterilmesi korkaklık değil, merhamet olduğu anlatılmalıdır. Cahiliye adetlerin tutsağı olan bu tipleri uyarmak, özlerine dönmeleri için hak ve hakikatleri sabırla anlatmak bilinçli müslümanların görevi olduğu unutulmamalıdır

Sözünü ettiğimiz bu gafillere anlayacakları dilden cevap verilmiyorsa, bugün, o gün olmadığını bilmelidirler. Zira düşman her koldan saldırırken her türlü fitne ve fesadı yaymaya çalışırken, bilinçli/ bilinçsiz müslümanlar ve siyasetçilerimiz birbirlerini hedef tahtalarına koyarak şer güçlerin ekmeğine yağ sürmemelidirler.

Bugün birlik ve beraberlik zamanıdır. İç siyasi kavgalarımızı, iktidar olma hırsımızı, şahsi ikbal ve menfaatlerimizi, beşeri düşünce ve kanaatlerimizi önceleyerek birbirimizi kırmamalıyız. İçteki basit siyasi çekişmelerimizi bir kenara iterek, ülkemiz üzerinde hain emellere olan emperyalist güçlere ve içteki işbirlikçilerine karşı tek yumruk olarak karşılarına çıktığımızda, zalimler ihanet planlarını devreye sokma imkânı bulamayacaklardır.

“Müslümanlar ancak kardeştir” ayetinin ruhuna sadık kalarak, müslüman kardeşlerime özetle bazı hatırlatmalar yapmak istiyorum. Nefsimin arzularına uyarak birilerine hakaret etmek, aşağılamak, dışlamak, ötekileştirmek gibi bir niyetim yoktur. Müslümanların arasına kin ve nefret tohumları ekmek müslümana yakışan bir tavır değildir.

Müslümanlar arasından bir ihtilaf çıkınca onu Allah ve Resulüne havale etmelidirler. “Ey İman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere ve sizden (sizin gibi iman etmiş) olan yöneticilere itaat edin. Bir konuda görüş ayrılığına düştüğünüz zaman, Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onu Allah’a ve resulüne arz edin, bu daha hayırlı ve sonuç itibarıyla daha güzeldir.” (Nisa 59)

Müslüman, iyiliğe ve kötülüğe iyilikle cevap vermelidir. “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde savarsan, o zaman göreceksin ki, aranızda düşmanlık bulunan kimse, seninle sıcak bir dost olur. Bu sözü ancak sabırlı olanlar ulaşabilir.” (Fussilet 34) Hiçbir müslüman ve siyasetçimiz, hainlerin ve zalimlerin maşası olmamalı, zalimlerin zulüm yükünün altına girip ezilmemelidir. İman ve inancıyla uyumlu olmadığı insanlarla işbirliği yapmamalı, yalancılara güvenerek, yalancı pehlivan gibi ortaya çıkmamalıdır. Siyasetçilerimiz, Hakkı üstün tutup, batılı ret etmelidirler. Milli görüş zihniyetine ve rahmetli Erbakan hocanın plan ve projelerine lafla Milli görüş ilkelerine inanarak siyaset yapmaya çalışanlar, zalimlerin, hainlerin ve işbirlikçilerin yaptıkları zulümleri haksızlıkları, eziyetleri unutarak, “Bir delikten iki sefer ısırılmamalı” hadisini akıllarından çıkarmamalıdırlar. Siyasetçilerimiz dostlarını çok iyi seçmelidirler. Eski dostlarını ve yeni dostlarıyla kıyaslarken, ölçüleri Kur’an ve sünnet olmalıdır. Saflarını belirlerken yeni ve eski dostlarının zihniyetlerini çok iyi tartarak kararlarını vermelidirler. Siyasetçilerimiz, bürokratlarımız, medyamız, sivil toplum örgütleri, iş dünyası sendikalar, tarikat ve cemaatler şahsi ikbal ve menfaatlerini, basit siyasi çıkarlarını düşünerek yalana tevessül etmemelidirler. “Hz. Peygamberimiz (s.a.v) “ Bizi aldatan bizden değildir” buyurmuştur.

Yüce Allah (CC) müslümanları bakınız nasıl uyarıyor [“Ey iman edenler! Allah’tan sakının ve doğru söyleyenlerle beraber olun.” (Tevbe 119) “Ey iman edenler Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin” (Ahzab 70) “Ey iman edenler! Zandan çok sakının, çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin ayıplarını araştırmayın, birbirinizin arkasından gıybet etmeyiniz. Sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Bundan tiksindiniz değil mi?” (Hucurat 12) “Hâlbuki zan gerçek namına hiçbir şey ifade etmez.”( Necm 28)] Hz. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur; “Önce iman et, sonra istikamet üzere ol.” “Kişi doğru söyler ve doğruyu ararsa, sonunda Allah’ın indinde doğru sözlü kaydedilir. Kişi yalan söyler ve yalana ısrarcı olursa Allah’ın indinde yalancı diye kaydediliri” (Buhari, Ebu Davut)] Kimin ne yaptığını, ne söylediğini, kimin kimlerin yanında neden durduğunu en iyi bilen Yüce Allah’tır. (CC)