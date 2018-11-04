Milli Görüş cephesinden Cihangir İslam'a tepki: CHP'den virüs kapmış

24 Haziran'da CHP kontenjanından TBMM'ye giren Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın 15 Temmuz şehit ve gazilerine Meclis kürsüsünden ettiği hakarete tepki yağıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İslam hakkında "Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlattı. Saadet Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı ve Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın da İslam'ın meclis kürsüsünden yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Maksadını aşan konuşma

Cihangir İslam'ın fevkalede yanlış bir üslup kullandığının altını çizen Aydın, “Maksadını aşan kelimeler kullanmış. Darbecilerle sivil vatandaşları bir tutmak çok yanlış. Özellikle bu darbe aslında özünde Necmettin Erbakan'a ve Milli Görüş'e yapılmıştır. Erbakan Hoca'nın zihniyetine ve Milli Görüş felsefesine yapılmış bir darbedir. Hele Milli Görüşçü olduğunu söyleyen birinin bu cümleleri kullanması çok yanlıştır” ifadelerini kullandı.

CHP'den virüs kapmış olabilir

“Bu üslubu ve görüşü savunan bir kişi milli görüşçü olamaz” diyen Aydın sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kişinin kürsü şehvetiyle maksadını aşan kelimeler kullandığını düşünmek istiyorum. Eğer ki darbecilerle sokaktaki vatandaşı bir tutuyorsa, fikir ve gönül tahribatı oluşmuştur. Bu düşünce çok sakat. CHP listelerinden milletvekili olduğu için muhtemelen bulunduğu partiden bir virüs kapmış olabilir. O partiden etkilenmiş olabilir.”

Milletten özür dilemeli

Saadet Partisi'nin bu kişiyi uyarması ve bu konuda açıklama yapması gerektiğinin altını çizen Necmettin Aydın şunları söyledi: “Saadet Partisi'nin derhal bu görüşlerin kendilerini temsil etmediğini açıklaması gerek. Bu şekilde yaklaşımı, darbecilerle kendisini daha çok yakınlaştırır. Böyle bir üslup ile Saadet Partisi'nin temsil edilmesi, Milli Görüş adına konuşması, Milli Görüş camiasına terstir. Kendisi de çıkıp milletten özür dilemelidir.”

(Yenişafak)