0553 313 94 23

"Milli görüş belediyecilikte efsane haline gelmiştir"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:- "Milli görüş özellikle belediyecilikte hakikaten bir efsane haline gelmiştir ve destan yazmıştır. Belediyecilik anlayışı milli görüşçü belediyeler tarafından ortaya konmuştur"

22 Şubat 2019 Cuma 23:50
"Milli görüş belediyecilikte efsane haline gelmiştir"

KÜTAHYA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart'taki yerel seçimlerinde halkın yeniden milli görüş belediyeciliğine kavuşacağını söyledi.

Karamollaoğlu, Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında, yerel seçimlerin genel seçimlerden farklı olduğunu belirtti.

31 Mart'ta belediyecilikte yeniden Saadet döneminin başlayacağını öne süren Karamollaoğlu, "Milli görüş özellikle belediyecilikte hakikaten bir efsane haline gelmiştir ve destan yazmıştır. Belediyecilik anlayışı milli görüşçü belediyeler tarafından ortaya konmuştur. Biz hiçbir zaman bizden önceki belediye başkanları gibi tavır takınmadık." diye konuştu.

Karamollaoğlu, dertlerinin halkın ihtiyaçlarını en iyi ve en ucuz şekilde karşılayabilmek olduğunu, milli görüş belediyeciliğinde o konuda da başarılı olduklarını aktardı. Saadet Partisi olarak iktidarı hata yaptıklarında uyardıklarını dile getiren Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Biz bugünkü iktidara karşı bir düşmanlık beslemiyoruz. Biz bütün sözlerimizi yine Allah rızası için yapıyoruz, ikaz ediyoruz. Eğer yanlıştan dönerlerse bu millet onlara yine destek verebilir ama yanlışta ısrar ederlerse bilsinler ki mutlaka bu millet bu partiyi değiştirecektir, iktidardan alacaktır."

Saadet Partili belediye başkanlarının cepsiz ceketle dolaşacağını söyleyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Şu anda bizim belediyecilik anlayışımıza göre adalet olmadan olmaz, şeffaflık olmadan olmaz, iş ehline verilmeden olmaz. Belediyenin, devletin malını, mülkünü, parasını yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkmadan olmaz. Biz planlı ve programlı çalışmak zorundayız. Bir belediyenin planı ve programı olmazsa kendiliğinden israf artar. Bizim belediye başkanlarımız cepsiz ceketle dolaşacaklar. Dürüst olacaklar, yemeyecekler ve yedirmeyecekler. Cepsiz ceket dürüstlüğün simgesidir."

Konuşmaların ardından Saadet Partisi'nin il ve ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 23:50
  1. aday tanıtını
  2. Kütahya
  3. Saadet PartisiGenel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  4. toplantı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Japonya'dan UNRWA'ya bağış
    1. Japonya'dan UNRWA'ya bağış
    2. Bomba iddia! Onur Kıvrak sezon sonu..
    3. Beklenen kar geldi
    4. "Mobil uygulamalar hassas bilgileri..
    5. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin:..
    6. ABD'den bazı KDC'li yetkililere..
    7. Maduro tarafından düzenlenen konser..
    8. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan..
    9. Bodrumluların 'tanzim' isteğine..
    10. Orhan Kemal kimdir? Eserleri nelerdir?
    11. Hacı Bayram-ı Veli Ankara’da anıldı
    12. Polis otosunda tecavüz davasında karar!
    13. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası..
    14. GÜNDEM ÖZETİ / 23 Şubat 2019
    15. Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın:..
    16. Maçın ardından
    17. İstanbul'da felaket: 1 ölü!
    18. İranlı dilbilimci Yedullah Semere..
    19. FETÖ'nün Kuzey Makedonya'daki Zaman..
    20. Okan Buruk: “Erol hoca herhalde başka..
    21. KADEM’in 46. temsilciliği Bayburt’ta..
    22. Soylu 'İlk kez söylüyorum' dedi ve..
    23. İBB Beyaz masa hizmeti nedir?
    24. "Milli görüş belediyecilikte efsane..
    25. Gomis bu kez korkuttu! Gol sevinci..
    26. Maçın ardından
    27. Bolu'da iki aile arasındaki silahlı..
    28. Tandırdan çıkan kıvılcım depoyu yaktı
    29. Bakan Akar ve Orgeneral Güler ABD'de
    30. "Bir polisi tacizci yapmak hangi..
    Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
    Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    7.2 şiddetinde depremi atlattık! Ekonomiye cemre düştü
    7.2 şiddetinde depremi atlattık! Ekonomiye cemre düştü
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Abdullah Öcalan'ın imha edilen portresinin yerine Erdoğan'ın portresi yapıldı! İşte yeni hali...
    Abdullah Öcalan'ın imha edilen portresinin yerine Erdoğan'ın portresi yapıldı! İşte yeni hali...