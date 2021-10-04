Bir keresinde bana, benim adım aslında Oğuzkağandır demişti. Milli Görüş ağacının ilk yaprakları bir bir dökülüyor. O nesilden bir Recai Kutan bir de Lütfü Doğan kaldı.

Allah ömür versin hepsine.



Oğuzhan Asiltürk, Erbakan Hocanın yanından ayırmadığı fakat Hocaya da yeri geldiğinde itiraz edebilen biriydi. Partiyi elinde tutan, harici ve dahili tehlikelere karşı muhafaza eden...



1976 yılında İHL 11. sınıf öğrencisi iken bir vesileyle Ankara’ya ziyaretim olmuştu.



Oğuzhan Bey İçişleri Bakanı...



Demetevler’de, Öz Elif sitesinde bir sinemada şiir okuma yarışması olmuştu. Ben de o yarışmaya “Zindandan Mehmede Mektup” şiiriyle katılmış ve ikinci olmuştum.



O gece hükümetten Oğuzhan Bey gelmiş ve bir konuşma yapmıştı.



Konuşmasının bir bölümünde ilgimi çeken şöyle bir örnek verdi: “...fizikte bir cismin diğerine çarpma şiddeti hesaplanırken cismin özgül ağırlığı*hız* mesafe*zaman... baz alınır. Böylece cismin diğer cisme çarpma hızı bulunur...



Bir yağmur damlası bulutların olduğu yerden kopup inerken onun ağırlığı, kat ettiği mesafe ve hızı ve zaman çarpılır ve mesela: damlanın bulutların yanındaki ağırlığı bir miligram olsun. Yeryüzüne indiğinde yedi kg ağırlığında bir taşın çarpma şiddetine ulaşması gerekir! Lakin ulaşmıyor. O yağmur damlası gayet hafif bir çarpma ile bedenimize ve diğer cisimlere dokunup geçiyor...



Fizik kanunları burada işlemiyor!



Neden? Çünkü Rabbimiz her bir yağmur damlasını yer yüzüne bir melekle indiriyor! Çünkü Rabbimiz yağmura rahmet adını koymuş... Onu bir rahmet olarak gönderiyor. Rahman ve rahim isminin tecellisi olarak indiriyor...”



Oğuzhan Beyin bu anlattıkları çok ilgimi çekmişti.



Aradan yıllar geçti. Ankara Balgat Ortaokuluna öğretmen olarak tayin oldum..Refah Partisinin genel merkezi de Balgat’ta idi.. Sık sık hafta sonları oraya takılırdım. Merhum Erbakan Hocamızın, genel merkez binasının girişinde, sağda odası bulunurdu. Hemen karşısındaki oda ise Oğuzhan Beyin odası...

Bir gün yanına gittim ve bu yağmur konusunu sordum. Elimdeki ajandayı aldı ve bana bir daha, fakat fiziksel formülünü yazarak anlattı.



O yazdıkları o ajandamda mevcuttur.



Her ezan okunduğunda Oğuzhan Bey önde Erbakan Hoca ve diğerleri arkada; bazen tersi olacak şekilde hemen bitişikteki Hamidiye Camiine gidilir namaz kılınırdı. Ardından yine herkes ofisine...



Oğuzhan Beyle orada aramızda bir samimiyet oluştu. Ben, teklifsiz yanına girdiğim gibi,o da namaz sonrası cami çıkışı kolumdan tutar “gel bir çay içelim” derdi.

1987/1990 yılları arası, Ankara Müftülüğünün izni, ODTÜ idaresinin de tensibiyle ODTÜ Cuma Camiinde cuma vaazlarım olurdu. Bir cuma vaaz konum “Cuma namazı” idi. Bu konuyu işlerken üniversitenin girişinde bulunan jandarma karakol komutanı yüzbaşı, cami ve çevresini teftişe çıkmış gezerken,benim hoparlörden dışarı yansıyan konuşmamın bir kısmını dinlemiş. Ben o esnada, Türkiye’nin laik bir ülke olmasından ötürü bazı zihniyet sahiplerinin “Türkiye’de Cuma namazı kılınmaz” dediklerini ve gerekçelerini anlatıyordum. Sonra tabi, kılınır diyenlerin görüşünü, kendimin de bu görüşe katıldığımı anlatacağım.

Yüzbaşı, konuşmamın bu ilk bölümlerini duyunca, devamını dinlemeden beni Ankara Emniyet Müdürlüğüne ihbar etmiş. “Hoca, bugün konuşmasında Türkiye’de Cuma namazı kılınmaz dedi”... Daha o gün, Çukurambar’daki evime geldim, zaman akşam yakını... Bakkala gitmek için evden çıkmıştım ki; kapıda uzun boylu, sivil giyimli iki kişi bana yönelerek: İdris Günaydın’ı arıyoruz, dediler.



Benim, deyince ceplerinden çıkardıkları polis kartını gösterip: Ankara Emniyetinde Feramuz Yelkovan’ı görmen gerekiyor. Pazartesi yanına uğra dediler.

Tedirgin oldum. Sebebini bilmiyorum. Polisler de bilmiyor veya söylemiyor.



Hemen ertesi günü Oğuzhan Beyin yanına gittim. İçişleri Bakanlığı yaptığı için bir rehberlik rica edecektim kendisinden... Kimmiş, dedi? Feramuz Yelkovan...

Aa! Bizim Feramuz. Onu Emniyete ben aldım. Hac arkadaşım üstelik...



Ben pazartesi onu ararım. Sen git ayrıca selamımı söyle...



Rahatladım. Pazartesi gidip müracaattan Feramuz Yelkovan, deyince haber verdiler. İkinci kata asansörle çıktım. Karşımda yakasını kapatmış bir bey bekliyordu: Feramuz Yelkovan ...



Odasına gittik ve öğrendik meseleyi... Cami cemaatinden bir kaç kişinin şehadetiyle konu kapandı. Bir konferansında yapılan sataşma şöyle: Siz Arap siyaseti güdüyorsunuz. Güneydoğu’da TC’nin geçmiş zamanda haksız zulümler yaptığını iddia ederek Kürt siyaseti güdüyorsunuz. Siz Türk müsünüz?!



Bu soruya şöyle cevap verdim demişti. Benim adım Oğuzhan ama esasta Oğuzkağandır... Başka söze gerek var mı?



Soyadım da ortada!



1989’da Refah Partisi Ankara teşkilatı Yalova’da, Harb İş’in dinlenme tesislerinde üç günlük bir kamp/seminer düzenledi.



Ben de katıldım. Şubat tatili idi. Orada o günkü Ankara İl Başkanı bir sunum yaptı. Sunumunun bir yerinde şöyle dedi: Eğer Oğuzhan Ağabey (Asiltürk) siyasete girmese idi de inşaat mühendisliği ve müteahhitliğine devam etseydi, bu gün Ankara’nın en zenginlerinden olurdu.



İşte böyle!



Türkiye’nin en sancılı, en acılı, en karanlık dönemlerinde bu insanlar merhum Erbakan Hocamızın yörüngesi durumunda,onun yanında idiler.



Davaları millet, İslam ve ümmetti...



Karşılarında büyük ve acımasız bir Kemalist/mason düşman bloğu vardı.



Hakaretler, aşağılamalar, imalar...



İnsansınız. Babasınız... Çocuğunuz okula gider hakaret, siz bir yere gidersiniz alay...



Bu insanlar, paraları çuvallayıp evlerine, kasalarına yığma kabiliyetlerine sahipken bir davanın, bir sevdanın...



Yunusun deyimiyle: zehirle pişmiş aşı yemeye gelenlerin romanını yazdılar.



Yazımı merhum Oğuzhan Asiltürk büyüğümüzün bir sözüyle bitireyim: “Ben İçişleri Başkanı olduğumda, mason değil diye, iki kazı güdemeyecek merkez valilerini illere atadım. Sırf mason olmadıkları için... Çünkü başka dürüst ve çalışkan adam yoktu vali yapacak!!”



Siz vazifenizi hakkıyla yaptınız.



Şahidim. Araladığınız kapıdan doluyor bahar dünyamıza!



Allah rahmet deryasına belesin sizi...



Amin...