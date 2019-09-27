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Milli gemiye milli füze! Donanmanın gücüne güç katacak

MİLGEM Projesi'nin 4'üncü gemisi olan TCG Kınalıada, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek törenle hizmete girecek. TCG Kınalıada ile milli olarak geliştirilen Advent Savaş Yönetim Sistemi ve Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca da kullanılmaya başlanacak.

27 Eylül 2019 Cuma 17:09
Milli gemiye milli füze! Donanmanın gücüne güç katacak

Türk savunma sanayisi, MİLGEM Projesi'nin 4'üncü gemisini donanmaya teslim edecek. Bu alanda Türkiye'nin tek seferdeki en yüksek rakamlı ihracatı olan Pakistan MİLGEM Korvet Projesi'nde de birinci geminin sac kesimi gerçekleştirilecek.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda pazar günü Türk savunma sanayisi adına iki önemli gelişme yaşanacak. MİLGEM Projesi'nin 4'üncü gemisi olan TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac Kesme Töreni, Tersane Komutanlığı'nda yapılacak.

MİLGEM ile ilk defa korvet tipi bir askeri geminin tasarımını milli olarak gerçekleştiren Türkiye, gemi tasarımı, tekne inşası ile sistem entegrasyonunda dışa bağımlılığı azalttı ve önemli bilgi birikimi, tecrübe ve altyapı kazanımları elde etti.

Geçen sürede TCG Heybeliada, TCG Büyükada, TCG Burgazada gemileri Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Son olarak TCG Kınalıada da donanmanın envanterine girecek.

Proje kapsamında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca ana yükleniciler olarak STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ile başta ana tahrik sistemi olmak üzere platform sistemleri ve dizayn hizmetlerine yönelik, ASELSAN-HAVELSAN iş ortaklığı ile savaş sistemlerinin tedariki için sözleşme imzalandı.

ASELSAN, silah ve sensör sistemlerini sağlarken, HAVELSAN, Advent Savaş Yönetim Sistemi'ni temin etti. Bu firmaların altında ise alt yüklenici olarak Gürdesan, Sirena Marine, Yaltes, Anel Marin, İşbir, Figes gibi firmaların da bulunduğu 50'yi aşkın yerli firma görev aldı. Gemiler, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda inşa edildi.

Savunma Sanayii İcra Komitesinin MİLGEM Projesi kapsamında başkanlığa verdiği görev çerçevesinde, yerli ve milli ürün ile tasarım kabiliyeti kullanımını en başta tutacak şekilde, tasarım hizmetleri de dahil olmak üzere malzeme ve hizmet tedariki için çok sayıda sözleşme imzalandı. Projede geçen yıllar içerisinde yerlilik oranı yüzde 70 seviyesine kadar getirildi.

Advent ve Atmaca göreve başlıyor

TCG Kınalıada ile Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca da bir deniz platformunda görev yapmaya başlayacak.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının MİLGEM platformlarında konuşlandırılmak amacıyla gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacını karşılamak için Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Projesi kapsamında geliştirilen Atmaca, test atışlarında belirlenen hedefleri başarıyla vurdu. Atmaca'nın entegrasyonuyla MİLGEM'lerin caydırıcılığı daha da artırılacak.

Tamamen yerli ve milli ağ destekli yeteneğe sahip Advent Savaş Yönetim Sistemi de gemideki bir diğer önemli yenilik olacak. Tüm atış testlerini başarıyla tamamlayan sistem, TCG Kınalıada ile Türk Deniz Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet verecek.

TCG Kınalıada'da, projenin üçüncü gemisinde de kullanılan, ASELSAN Hızır Torpido Karşı Tedbir Sistemi de yer alacak.

Pakistan'ın MİLGEM'leri için çalışmalar başlıyor

Türk savunma sanayisinin tek seferdeki en yüksek rakamlı ihracatı olan Pakistan MİLGEM Korvet Projesi'nde birinci geminin sac kesimi de pazar günü İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek.

Yapılacak törenle Türkiye ile Pakistan arasında savunma sanayisinde var olan ilişkiler yeni bir boyut kazanacak.

Pakistan Deniz Kuvvetleri için 4 MİLGEM üretilecek.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 17:09
  1. MİLGEM
  2. İstanbul Tersanesi Komutanlığı
  3. Pakistan
  4. ASELSAN
  5. HAVELSAN

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