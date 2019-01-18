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Milli savunma sistemlerine yatırımlar artıyor...Füzeleri konuşturacak sistem!

Savunma sanayisinde millileşme hamlesiyle seri üretime geçilmesi ve artan talepler yeni yatırımlarında önünü açtı.

18 Ocak 2019 Cuma 09:13
Milli savunma sistemlerine yatırımlar artıyor...Füzeleri konuşturacak sistem!

Haberleşme sistemleri alanında, platform ve harekat ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan, düşük hacim, ağırlık ve güç tüketimi olan, elektronik harp korumalı özgün ve milli ürünler geliştiren savunma sistemleri üreten şirketler, aldığı yeni yatırım teşvik desteğiyle yaklaşık 5,5 milyon liralık yatırım yaparak altyapısını büyütecek.

Hükümetten tam destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'nin 2023 vizyonuyla üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi bakımından büyük önem taşıyan Yatırım Teşvik Programı, tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımları özendirmek, uluslararası doğrudan yatırımları artırmak amacını taşıyor.

Vuruş öncesi görüntü aktarımı

Geliştirilen füze sistemlerine yönelik haberleşme çözümleri, füze ve kontrol platformu arasında kesintisiz iletişim sağlayarak füzenin operatör tarafından kumanda edilmesini, hedef güncelleme yapılmasını, vuruş öncesi hedef doğrulama amacıyla görüntü aktarılmasını sağlıyor.

Seyir füzeleri için Türkiye'nin ilk milli ve özgün taktik veri link terminallerini geliştiren Meteksan Savunma, aynı zamanda Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi (OMTAS), Uzun Menzilli Tanksavar Silah Sistemi (UMTAS), Hisar Hava Savunma Füzelerinin haberleşme sistemlerini yerli ve milli olarak geliştirdi.

Yakın zamanda insansız hava araçları için 200 kilometre mesafeden, noktadan noktaya haberleşebilen veri link sistemi geliştiren şirketler, sistemi ilk kez nisan-mayıs aylarında İstanbul'da gerçekleştirilecek IDEF 2019'da sergilemeye hazırlanıyor. 

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 09:13
  1. İstanbul
  2. EKONOMİ
  3. Milli savunma sistemleri
  4. füze

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