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Milli futbolculardan "Hello Brother" mesajı

- A Milli Takım oyuncuları Emre Belözoğlu ile Ozan Kabak, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenleri unutmadı

25 Mart 2019 Pazartesi 13:28
Milli futbolculardan "Hello Brother" mesajı


İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı oyuncuları Emre Belözoğlu ile Ozan Kabak, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri unutmadı.

Emre Belözoğlu ve Ozan Kabak, Türkiye Futbol Federasyonunun "millitakimlar" adresli Instagram hesabında yer alan paylaşımda hayatını kaybedenleri andı.

"Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında hayatını kaybeden Davud Nabi'nin son sözleri 'Hello Brother', kardeşlik için, barış için" ifadeleri kullanılan paylaşımda, her iki oyuncunun "Merhaba kardeşim" sözüne yer verildi.

Paylaşımın sonunda "Daha güzel bir dünya için Hello Brother." ifadesi yer aldı.


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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:28
  1. A Milli Takım
  2. Emre Belözoğlu
  3. Futbol
  4. Ozan Kabak
  5. SÜPERLİG

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