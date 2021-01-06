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Konut Projeleri Milli Emlak’ın milyonluk arsa satışı
Konut Projeleri

Milli Emlak’ın milyonluk arsa satışı

Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ait milyonluk arsalar satışa çıkarıldı.Çok konuşulacak bu satışlardan Milli Emlak’ınkasasına10 milyon liranın üzerinde para girmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 16:11:00 -
Milli Emlak’ın milyonluk arsa satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan duyuruya göre; satışa çıkarılan hazineye ait yerlerden Başiskeleilçesi Bahçecik mahallesinde bulunan ve 6.948 m2’lik arsa niteliğindeki taşınmaza 5.212.000 liralık bedel biçilirken, Çayırova Akse mahallesinde bulunan 1.254m2’lik arsanın da 1.255.000 TL’den başlayan fiyatla satılacağı açıklandı. Darıcailçesi Bağlarbaşı mahallesinde bulunan ve4.455 m2’lik arsanın fiyatı ise, 3.565.000 olarak duyuruldu.

Milyonluk fiyatlarıyla satışa çıkan dönümlük arsalara verilecek tekliflerin, artırma sırasında ne miktara kadar yükseleceği merak konusu oldu.

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