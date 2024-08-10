Milli Emlak duyurdu! İşte KDV'den muaf olacak arsalar

Milli Emlak, vatandaşlara cazip fiyatlarla arsa sahibi olma fırsatı sunmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olan Milli Emlak, Türkiye genelinde her gün yeni ilanlarla çeşitli bölgelerde arsa satışlarını duyuruyor.

Solarak, Kütahya’da 3.700 TL başlangıç fiyatıyla bir arsa satışa sunuldu. Bu satış için belirlenen teminat bedeli ise 1.500 TL olarak belirlendi. İlgilenenler, 20 Ağustos’ta saat 10.30’da gerçekleştirilecek ihale ile bu fırsatı değerlendirebilecekler.

Milli Emlak’tan arsa satın alacak vatandaşlar, yalnızca uygun fiyatlarla arsa sahibi olmakla kalmayacak, aynı zamanda 5 yıl boyunca emlak vergisi ve KDV’den muaf tutulacaklar. Bu durum, yatırımcılar için oldukça avantajlı bir fırsat oluşturuyor.

İlgilenenler, Milli Emlak’ın resmi web sitesi üzerinden detaylı bilgi alabilir ve güncel ilanları takip edebilirler. Bu fırsatlar, hem yatırım yapmak isteyenler hem de geleceğe yönelik planlar yapanlar için oldukça cazip.

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