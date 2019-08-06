0553 313 94 23

Milli Eğitim’den kalfa ve ustalara ’Telefi Eğitimi’ uyarısı

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, genel lise mezunları ile ilköğretim mezunu kalfa ve ustaların eğitimlerine devam etmeleri halinde bitirdikleri alana ait meslek lisesi diploması almalarına olanak sağlandığını belirterek, başvuruların 9-23 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

06 Ağustos 2019 Salı 11:05
Milli Eğitim’den kalfa ve ustalara ’Telefi Eğitimi’ uyarısı

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, genel lise mezunları ile ilköğretim mezunu kalfa ve ustaların eğitimlerine devam etmeleri halinde bitirdikleri alana ait meslek lisesi diploması almalarına olanak sağlandığını belirterek, başvuruların 9-23 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.


İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci açıklamasında, "4702 Sayılı Kanunun 19. maddesi ile 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 35. maddesinde yapılan değişiklikle genel lise mezunları ile ilköğretim mezunu kalfa ve ustaların telafi eğitimine devam ederek başarılı olmaları halinde bitirdikleri alana ait meslek lisesi diploması almalarına olanak sağlanmıştır. Telafi eğitimine devam etmek isteyen adaylar tercih sırasına göre devam etmek istedikleri meslek alan/dalını gösteren bir dilekçe ile telafi eğitiminin yapılacağı okul müdürlüğüne 09-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında başvuracaklardır" diyerek şu bilgileri verdi:


"Her bir programın eğitimine başlanabilmesi için ilgili programlara kayıt yaptıran öğrenci sayısının en az 12 olması zorunludur. Yapılan başvuru 12’den az olması halinde, o alanlarda yapılacak telafi eğitimi, İl Değerlendirme ve Yerleştirme Komisyonu tarafından değerlendirme neticesinde birleştirilerek sınıf oluşturulacak duruma gelir ise uygun bir okulda Telafi Eğitimi uygulamasına imkân sağlanacaktır.


Telafi eğitimine kayıt yaptıracaklardan; diploma veya öğrenim belgesinin onaylı birer örneği, yeterli sayıda fotoğraf, pul ve zarf ile ikamet ve askerlik durum belgesi, kalfa ve ustalar için ayrıca alan/dalda çalışma süresini gösteren belgeler istenecektir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:05
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Türkiye’nin otomobili ilk defa sergilendi
    1. ‘Türkiye’nin otomobili ilk defa..
    2. Havuzda boğulma korkusu rekor getirdi
    3. Feyzi: “Son 10 yılın en güzel..
    4. Uslu: " Kaş butik turizmin markası "
    5. TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı..
    6. Artan bıçak bileme işi demirciler..
    7. Abdullah Avcı onayladı! Beşiktaş'tan..
    8. Ziyarette dikkat çeken isim! Yılmaz..
    9. FETÖ’nün emniyet yapılanması kitaplaştı
    10. Avrupa ülkesinde Coca Cola'ya boykot..
    11. Televizyon izlemek beyin gelişimini..
    12. Vakıf Katılım’dan konut sektörüne tam..
    13. Akhisar Üniversitesi Derneği iki..
    14. Türkiye'de hava yoluyla 7 ayda 117..
    15. Kırkağaç’ta kurbanlıklara ilgi büyük
    16. MKE Ankaragücü'nün Yunan futbolcusu..
    17. Burhaniye’de Beşiktaşlılar kan..
    18. Cansuyu Derneği ekibi Etiyopya'ya..
    19. Güvenli Bölge'ye yönelik toplantılar..
    20. THY’de yeni kreasyonlu ilk seferler..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'