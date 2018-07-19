Milli Eğitim’de “sistem” skandalı! "MEB'e dava açılabilir"

yeniakit.com.tr 2018 KPSS sınavı için son başvuru tarihi bugün dolarken, KPSS Ortaöğretim sınavı için başvuru hakkı tanınan lise 4. sınıfa geçmiş öğrenciler, başvuru yapmak için gittikleri okullarında şok sürprizle karşılaştı. KPSS başvurusu yapacak öğrenciler, okul yöneticilerinin “Milli Eğitim’in bilgi işlem sistemi 2 gündür kapalı. Bu yüzden öğrenci bilgilerini sisteme giremiyoruz. Sorununuzu Milli Eğitim müdürlükleri veya bakanlığa iletin.” açıklamasıyla şok yaşadı. MEB’in sistem hatası nedeniyle binlerce ortaöğretim öğrencisi, 2018 KPSS sınavına giriş hakkını kaybetti.

4. SINIF ÖĞRENCİ BİLGİLERİ ÖSYM SİSTEMİNE AKTARILMAMIŞ

KPSS için ÖSYM’ye başvuru yapılabilmesi için KPSS sınavına başvuru yapma hakkı kazanan ortaöğretim öğrencilerinin durum bilgilerinin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ÖSYM sistemine aktarılması gerekiyordu. Lise 3. sınıfı bitirip lise 4. sınıfa geçen öğrencilere, KPSS sınavına başvuru yapmak üzere gittikleri ÖSYM sınav başvuru merkezlerinde, durum bilgilerinin sistemde gözükmediği, MEB sistemi üzerinden bilgilerin ÖSYM sistemine aktarılması gerektiği cevabı verildi. Bunun üzerine öğrencilerinin okullarına giden bazı veliler bu kez de MEB sisteminin çalışmadığı, bu nedenle işlem yapılamadığı cevabıyla karşılaştılar. KPSS başvuru tarihinin son günü olması nedeniyle paniğe kapılan veliler, haber merkezimizi arayarak şikayetlerini dile getirdiler.

MEB’E DAVA AÇILABİLİR

Hukukçular, Başvuru tarihi içinde başvuru sahiplerinin kendisinden kaynaklanmayan sebeplerden ötürü mağduriyet yaşanması halinde yargı yoluna başvurulabileceğini söylediler. Öğrenci velileri ise MEB Bilgi işlem sisteminden kaynaklanan hata nedeniyle öğrencilerinin 2 yıl hak kaybı yaşayacağını dile getirerek MEB’i mahkemeye vereceklerini söylediler.

BAKAN SELÇUK’UN İLK SINAVI OLACAK

Milli Eğitim Bakanlığının bürokratik yapısını bilen eğitim uzmanları, MEB’in hantal bürokratik yapısının yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un başa çıkması gereken en önemli sorunu olduğunu dile getirdiler. MEB’in bilgi işlem sisteminden kaynaklanan hak kayıplarını önlemek için başvuru süresinin uzatılabileceğini de belirten uzmanlar, yoğun çalışma süreçlerini kaldırmayan bilgi işlem sistemlerinin acilen yenilenmesi gerektiğine vurgu yaptılar.

Kaynak: Yeniakit.com.tr