Milli Eğitim Müdürü Yiğit öğrencilerle bir araya geldi

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit Gölyaka Atatürk Ortaokulu, Saçmalıpınar İlkokulu ve Ortaokulu ve Şehit Cemal Atabaş Anaokulu’nu ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergin Taştepe ile birlikte Gölyaka Atatürk Ortaokulu, Saçmalıpınar İlkokulu ve Ortaokulu ve Şehit Cemal Atabaş Anaokulu’nu ziyaret etti. Ziyaretlerinde sınıflara girerek öğrencilerle sohbet eden Yiğit okul idareci ve öğretmenleriyle bir araya gelerek 2023 Eğitim Vizyonu, devam eden eğitim öğretim faaliyetleri, projeler kapsamında yürütülen faaliyetler ve okulların fiziki ortamlarının geliştirilmesi ve güzelleştirilmesi çalışmaları ile ilgili konularda değerlendirmelerde bulundular.