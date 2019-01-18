Milli eğitim müdürü, tecrübesini ahıra taşıdı! Hem öğrencileri, hem inekleri yönetiyor!

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Konya'nın Ereğli ilçesinde görev yapan ve ek iş olarak damızlık hayvan yetiştiriciliği ile uğraşan ilçe milli eğitim müdürü, vatandaşların tepkisini çekti.

Halen Ereğli'de ilçe milli eğitim müdürlüğü görevini yürüten İradet Genç, memuriyeti devam ederken hayvancılık sektörüne girdi. İlçede kendine ait bir çiftlik kurduğu öne sürülen Genç'in damızlık hayvan yetiştiriciliği yaptığı belirtildi.

Akit İhbar Hattı'na ulaşan bir vatandaş, milli eğitim müdürünün asıl işinin eğitim faaliyetleri olması gerekirken hayvan yetiştiriciliği ile uğraşmasının yakışıksız ve kanun dışı olduğunu belirterek, "Eğitimde neden geri kaldığımızı en iyi özetleyen fotoğraf bu. Çocuklarımız ve öğretmenler böyle bir müdüre emanet. Sayın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir röportajında, 'Bana siyasal çatışmalarla özlük haklarıyla ilgili şeyler soruluyor' diye yakınmıştı. İşte bunun gibi eğitimcilerin aklı ya siyasette, ya ticarette. Böyle oldukça da gelişme gösteremeyeceğiz. Sayın Bakan inşallah bunları görür." ifadelerini kullandı.

Çocuğu FETÖ'nün okullarında okumuş

İlçe Milli Eğitim Müdürü Genç'in, geçmişte FETÖ'nün evlerine de destek verdiği iddia edildi.

Çocuğunun Ereğli'de bulunan FETÖ'ye ait Özel Merve Şahika Koleji'nde öğrenim gördüğü öne sürülen müdürün, 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişiminin ardından 2 yıl boyunca da çocuğunu bu okuldan almadığı belirtildi.

İlçede yayın yapan yerel bir gazetenin geçmişte Genç ile ilgili yaptığı haberlerde, FETÖ'den tutuklu olan bazı sanıklarla Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen toplantılara katıldığı iddia edildi.

Müdürü kim koruyor?

FETÖ bağlantıları ile ilgili iddialar bununla da sınırlı kalmayan milli eğitim müdürünün, Ereğli Hacımustafa Mahallesi'nde FETÖ hücre evi olarak yaptırılan bir apartman inşaatının da yapımını üstlendiği belirtildi.

Hakkında FETÖ ile ilgili çok ciddi iddialar bulunan ve devlet memuru olmasına rağmen hayvancılık yaparak gelir elde eden bürokratın rahatlığı 'Müdürü kim koruyor?' sorusunu akıllara getirdi.

Kanuna göre devlet memurlarının ek iş yapması yasak

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun"Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı" başlıklı 28 inci maddesinde, "Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz" hükmü yer alıyor.

Ayrıca Devlet Personel Başkanlığının bu konu hakkında yayımladığı bir bildiride, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesine istinaden, devlet memurlarının gelir getirici damızlık hayvan yetiştiriciliği faaliyetinde bulunamayacakları vurgulanıyor.