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Milli Eğitim Müdürü Okumuş; Şehit öğretmen aileleri ile iftar yaptı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, şehit öğretmenlerin aileleri ile iftar programında bir araya geldi.

02 Haziran 2019 Pazar 10:36
Milli Eğitim Müdürü Okumuş; Şehit öğretmen aileleri ile iftar yaptı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, şehit öğretmenlerin aileleri ile iftar programında bir araya geldi. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleştirilen iftar programında şehit ailelerine hitap eden Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, şehit öğretmen ailelerin bayramını erken kutladı.


Bir kır bahçesinde gerçekleştirilen iftar programında şehit öğretmenlerin yakınlarına seslenen Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, şehitlerimizin ruhlarını şad etmek için bu programı düzenlediklerini belirterek “Vatanımız, bayrağımız ve bu aziz milletin evlatları için canlarını feda eden, gül bahçesine girercesine kara toprağa düşen, başta öğretmenlerimiz olmak üzere, tüm şehitlerimizi minnetle, rahmetle yad ediyor, şehitlerimizin siz kıymetli ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaşamakta olduğumuz mübarek günlerin ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamızda yer eden tüm mazlum halklar için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlayarak, Ramazan-ı Şerifinizi, Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 10:36
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