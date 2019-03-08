Milli Eğitim Müdürü Ekinci Kadın Personellerin Dünya Kadınlar Günü’nü Kutladı
İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, İl Müdürlüğü’nde bulunan kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.08 Mart 2019 Cuma 11:14
İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, İl Müdürlüğü’nde bulunan kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.
İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle il Müdürlüğü’nde görev yapan kadın mesai arkadaşlarına karanfil dağıttı. İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci, "Başta meslektaşlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın bu önemli gününü kutluyorum" dedi.
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