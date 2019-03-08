0553 313 94 23

Milli Eğitim Müdürü Ekinci Kadın Personellerin Dünya Kadınlar Günü’nü Kutladı

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, İl Müdürlüğü’nde bulunan kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

08 Mart 2019 Cuma 11:14
Milli Eğitim Müdürü Ekinci Kadın Personellerin Dünya Kadınlar Günü’nü Kutladı

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, İl Müdürlüğü’nde bulunan kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.


İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle il Müdürlüğü’nde görev yapan kadın mesai arkadaşlarına karanfil dağıttı. İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci, "Başta meslektaşlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın bu önemli gününü kutluyorum" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MotoGP'nin en çok kazananı İtalyanlar
    1. MotoGP'nin en çok kazananı İtalyanlar
    2. Spor camiasından 8 Mart mesajları
    3. "VSY Biotechnology'de kadınlar her..
    4. Feribot iskelesinde 196 şişe kaçak..
    5. Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte..
    6. Bakan Hulusi Akar duyurdu: Bugün..
    7. Haluk Şahin: "Olcay Şahan, sezonu en..
    8. Kadınlar 31 Mart’ta yönetimde söz..
    9. Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim..
    10. Akar: "(Suriye) Rejimden en büyük..
    11. Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’in..
    12. Mansur Yavaş yine gaza geldi! '2 anket..
    13. Kaymakam Coşkun öğrencilerle buluştu
    14. Mahathir, Bangsamoro Özerk Bölgesi..
    15. Çukurca’da 2. Foto Safari hazırlıkları
    16. Akar: "Saldırılar devam eder, göç..
    17. Milli Savunma Bakanı Akar: "Bazı..
    18. İznik Belediyesi’nde temsilci seçimi
    19. Badminton Erkek Takımı Türkiye..
    20. Akar: "(İdlib'de Rusya ile ortak..
    21. Isparta’da kaçak avcılara 16 bin lira..
    22. Şampiyonlardan "Kadınlar Günü" mesajı
    23. MotoGP'de 8 İspanyol pilot yarışacak
    24. Milli Savunma Bakanı Akar: "Bugün..
    25. İnsanlığı bekleyen tehlike: "Su..
    26. Biga’da uyuşturucu madde operasyonu
    27. Mustafa Savaş: “Askere giden..
    28. Şiddetli fırtına Erzincan’da çatıları..
    29. Susurluk’ta hırsızlık çetesi..
    30. Ak Partili başkan adayı Seven,..
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir