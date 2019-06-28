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Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çalışmaları ele alındı

Kütahya İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu Vali Dr.

28 Haziran 2019 Cuma 11:38
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çalışmaları ele alındı

Kütahya İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu Vali Dr. Ömer Toraman başkanlığında toplandı.


2018-2019 eğitim öğretim yılı İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu Toplantısı Vali Dr. Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirildi.


İl Özel İdaresinde yapılan toplantıya; Vali Yardımcısı Arif Yalçın, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, daire müdürleri, STK temsilcileri, okul müdürleri katıldı.


Toplantıda; danışma Komisyonu görevleri, toplanması ve çalışma esasları hakkında bilgi verilmesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü verileri ve yapılan çalışmalar, Milli Eğitim Müdürlüğü ile diğer kurum-kuruluşlar iş birliğinde yapılacak olan çalışmalar ile 2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi yönünde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.


Toplantı görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:38
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