Milli eğitim müdürlüğünden 'Doğum Günümü Okulda Kutluyoruz' projesi

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü "Doğum Günümü Okulda Kutluyoruz" Projesi kapsamında Kasım ayında doğan öğrencilerin doğum günlerini okullarında kutladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizde köy ve merkeze bağlı okullarda kasım ayında doğan 487 öğrencinin doğum günleri kutlandı. Okula, veliye ve öğrenciye maddi yük olmadan gerçekleştirilen küçük organizasyonlarla büyük mutluluklar yaşanması sağlanmaktadır.

Bu proje ile öğrencilerin kendilerini özel ve değerli hissetmekte, okula karşı olan sevgi ve ilgilileri üst seviyeye çıkmaktadır. Ayrıca öğrencisine gösterilen ilgiden memnun olan veliler ile okul aile işbirliği güçlenmektedir."