Milli Eğitim Müdürlüğü koltuğuna öğrenciler geçti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99. yılı etkinlikleri kapsamında Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz’un makamına Sevil Kaynak Ortaokulu Öğrencisi Çağrı Köseli oturdu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, etkinlikler kapsamında Sevil Kaynak Ortaokulu öğrencileri Çağrı Köseli, Nazlı Hilal İlkimen, Naz Dilmen, öğretmen Ebru Öz ve Okul Müdürü Ahmet Ferit Akgün’ü makamında kabul etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Oğuz, daha sonra makamı öğrenciye bıraktı. Makama oturan öğrenci Çağrı Köseli, “Okullarda tamamen teorik derslere yer verilmesin. Önemli derslerin yanında, projeler geliştirilsin, sporlar alanları kurulsun, beceri atölyelerinde herkesin yeteneğine göre kendini geliştirebilmesi sağlansın.” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ise “Yarınlarımızı emin ellere teslim edebilmek için bilgili, donanımlı, her alanda kendini iyi yetiştirmiş nesiller yetiştirmek için öğretmenlerinizle birlikte bunun mücadelesini veriyoruz. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Ülkemizde ve dünyadaki tüm çocukların yüzlerinin gülmesini ve mutlu bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum. Yarının büyükleri sizler olacaksınız. Bayrağımıza ve vatanımıza bizlerden sonra geleceğimiz olan sizler sahip çıkacaksınız.” dedi.

Ziyaret sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, öğrencilere ve öğretmenlerine hediyeler verdi.