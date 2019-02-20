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Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesini öngören kanun teklifi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:34
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu

TBMM (AA) - Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesini öngören kanun teklifi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.

Komisyon, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplanarak, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın imzasını taşıyan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüştü.

Kabul edilen teklife göre, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adı Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilecek. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesi nedeniyle uyum düzenlemesi de yapılacak.

- "Alparslan Türkeş denilince akla milliyetçilik gelir"

Teklif sahibi olarak komisyon üyelerine bilgi veren Bostancı, Alparslan Türkeş isminin insanlara milliyetçiliği hatırlattığını belirtti. Naci Bostancı, Alparslan Türkeş'in Türk siyasi tarihindeki önemine değinerek, "Alparslan Türkeş, hapishanelere girmiş, 1960 yılında Milli Birlik Komitesi içinde yer almıştır. Devlet Planlama Teşkilatının kurulmasında aktif rol almıştır. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisini kurmuş ardından Adana'da partinin adını Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirmiştir. Adana'da 3 dönem milletvekili seçilmiştir. Merhum Türkeş siyasetin asli aktörü olmuştur." dedi.

Milliyetçilik akımının tarihsel süreç içerisindeki gelişimine değinen Bostancı, milliyetçiliğin çok geniş bir coğrafyada hakim olduğunu, Osmanlı'dan Türkiye'ye intikal eden milliyetçiliğin kendi toplumunu korumaya dönük bir anlayışı olduğunu söyledi.

Türk siyasetinde milliyetçiliğin, temel kavramlardan biri olduğunu dile getiren Naci Bostancı, "Osmanlı'dan Cumhuriyete intikal eden milliyetçiliğin önemli siyasi temsilcilerinden biri olan rahmetli Alparslan Türkeş'in adını ve hatırasını yaşatmak istiyoruz. Bizim toplumumuz çok çeşitli toplumsal kültürel ve tartışmalar yaşadı. Geçmişte bıraktığımız tartışmaların toplamı hepimiz için ortak bir kıymete sahiptir. Bu konular ortak geçmişimizi oluşturuyor." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP'nin Adana'daki 50. kuruluş yıI dönümü programında Genel Başkanları Devlet Bahçeli'yi arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adını Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirileceğini bildirdiğini anımsattı.

Akçay, Alparslan Türkeş isminin bir üniversiteye verilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve teklif sahibi Bostancı'ya teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:34
  1. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
  2. kanun teklifi
  3. Komisyon

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