Hasan Yosunkaya

Milli Eğitim davası çözülmedikçe başka hiçbir davada başarılı olamayız, olsak bile bir süre sonra iktidar değişirse kazanımlar bir gecede yok olur. Onun içindir ki; Kemalistler bu milletin DNA’sı ile oynamak için en önce Milli Eğitimle işe başlamışlardı. Biz de hiç beklemeden Milli Eğitime el atarak; bir yıl içerisinde öğretmen yetiştirme sisteminden başlayarak yeni tip (madde ve mana ile donanmış) öğretmen yetiştirerek işe başlamak zorundayız. Seküler dünya görüşüne sahip olan geçmişteki iktidar sahipleri, Köy Enstitülerini kurarak işe öğretmen yetiştirmekle başladılar. Köy Enstitülerinde uygulanan müfredat programları tamamına yakını batıdan kopya edilerek uygulandı. Bu programlar milletimizin değerlerine yabancı ve aykırı programlardı. Bu okullara alınan pırıl pırıl köy çocuklarını 6 yılda bu millete tam zıt dünya görüşüne sahip öğretmen olarak yetiştirdiler. Bu öğretmenlerin yüzde doksan dokuzu dini değerlerden uzak, seküler dünya görüşüne sahip kimselerdi. Bu öğretmenler içinde içki içmeyen yüzde bir bile yoktu. Onlar da alaya alınır, gerici, yobaz diye yaftalanırlardı, toplumdan dışlanırlardı. Namaz kılıp, oruç tutan, hacca giden ve zekat veren hemen hemen yoktu. Bu tip özel yetiştirilen öğretmenlere teslim edilen çocuklar milli ve manevi değerlerden uzak, ana babasına yabancı, tarih ve kültürüne yabancı insan olarak yetiştirdiler. Bu şekilde yetişen insanların kurdukları ailelerin bugünkü toplumu oluşturmaktadır. Bugün boşanmalar yaygınlaşmış, aile yok olmayla karşı karşıyaysa o gün verilen eğitimin sonucudur. Bugün ülkemizde aile müessesesinin tehlikede olmasının temelleri bu eğitim sistemine dayanır. Kendi vatanı ve milletini sevme yerine yabancıya hayrandılar. Bunların içinden çıkan dindarların da büyük çoğunluğu köklü dini eğitim almadıkları için, bunların bazıları bir makama geldiklerinde hırsızlık dahil her türlü gayri meşru işlere bulaştığını görüyoruz. Bundan kurtulmak yeniden milletin değerleri ve tarihi ile barışmak için, Ülkenin en zeki çocuklarını öğretmen olmaları için öğretmenliği cazip hale getirmek gerekir kamuda çalışanların en yüksek maaşı onlara vererek; Maddi -manevi alanda yetiştirmek için Köy Enstitülerinin modern versiyonunu kurmak. Bu enstitülere 5. sınıftan itibaren öğrenci alarak, bu öğrencileri öğretmen yapmak için öğretmen ortaokulu, öğretmen lisesi, öğretmen fakültesi ve öğretmen akademisi şeklinde hayata geçirip, bu okullarda uygulanacak müfredat programı çok özel olmalıdır. Yeni siteme uygun müfredat programı geliştirmek için Selçuklu ve Osmanlı medreselerinde uygulanan müfredat programları yeniden incelenerek günümüze uyarlanmalıdır. Ayrıca bilim ve teknikte ileri ülkelerin müfredat programları da incelenerek bize uyan kısımları alınarak, bizim inanç, tarih ve kültürümüze uygun müfredat programlar hazırlamalıyız. Ak Parti iktidarı önümüzdeki genel seçimlere kadar, yani 2023’e kadar bunları gerçekleştirmezse nesiller gittikçe ahlak erozyonuna uğrayacak milli ve manevi değerlerden yoksun nesiller yetişecektir. 100 yıldır Türkiye ve Dünya Müslümanlarının bekledikleri iktidar AK Parti iktidarıdır. İmam Hatip okullarının dışında kalan, anasınıfından başlayarak ilkokul, ortaokul ve lise bitene kadar tüm okullara KUR’AN-I KERİM, SİYER-İ NEBİ VE TEMEL DİNİ BİLGİLER dersleri zorunlu olarak mutlaka konulmalıdır.