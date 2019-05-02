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Milli Eğitim Bakanlığından, Müzede Eğitim Etkinlikleri Kursu

Milli Eğitim Bakanlığının, müzelerin, öğretmen ve öğrenciler için eğitim alanı olmasını amaçlayarak “Müzede Eğitim Etkinlikleri Kursu” uygulamasını hayata geçireceği açıklandı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 23:16
Milli Eğitim Bakanlığından, Müzede Eğitim Etkinlikleri Kursu

Milli Eğitim Bakanlığının, müzelerin, öğretmen ve öğrenciler için eğitim alanı olmasını amaçlayarak “Müzede Eğitim Etkinlikleri Kursu” uygulamasını hayata geçireceği açıklandı.



Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün, öğretmenlerin müzeleri bir eğitim ortamı olarak kullanmaları ve bu konudaki bilgi ve birikimlerini artırmaları için bir dizi eğitim başlatacağı belirtildi. Müze Eğitimi Sertifika Programı çerçevesinde, başta tarih eğitimi olmak üzere farklı derslerin kazanımlarının öğrencilere müzelerin tarihsel arkeolojik ikliminde kazandırılmasının hedeflendiği aktarıldı. Öte yandan tarih farkındalığı ve milli tarih şuurunun müzelerin otantik ortamlarında daha somut ve kalıcı olarak öğrencilere kazandırılmasının, projenin en temel amaçları arasında yer aldığı vurgusu yapıldı.



15 bin öğretmenin müze eğitimi alması planlanıyor


Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 25 Eylül 2018 tarihinde bir iş birliği protokolü imzalandığı hatırlatıldı. Protokole göre müzelerin, öğretmen ve öğrenciler için bir eğitim ortamı olarak kullanımının amaçlandığı belirtildi. Bu kapsamda Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce 2-4 Mayıs 2019 tarihlerinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde öğretmenlere yönelik pilot bir eğitim olarak “Müzede Eğitim Etkinlikleri Kursu” planlandığı bildirildi. Eğitimlere, müze eğitimi alanında uzman birçok öğretim üyesinin katılacağı ve 45 kursiyer öğretmenin eğitim göreceği bu çalışmanın yaygınlaştırılarak artırılmasının planlandığı ifade edildi. Söz konusu pilot eğitimden sonra 17-21 Haziran tarihlerinde 250 öğretmene Erzurum’da Müze Eğitici Eğitimi yapılacağı vurgulandı. Eğitimler kapsamında, üç yıl içerisinde 15 bin öğretmenin müze eğitimi almasının planlandığı aktarıldı.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 23:16
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