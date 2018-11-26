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Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi 1 Haziran 2019 olarak belirlendi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 09:24
Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi 1 Haziran 2019 olarak belirlendi.
Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 09:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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