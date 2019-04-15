Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 1 Haziran 2019'da yapılacak merkezi sınav başvuruları 17 Nisan saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

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