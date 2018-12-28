Milli Eğitim Bakanlığına 11 ayda 2 milyon 887 bin başvuru

TBMM (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bakanlığımıza 1 Ocak-30 Kasım 2018'de CİMER üzerinden 178 bin 191, MEBİM'den 2 milyon 709 bin 251 bilgi edinme, istek, görüş, öneri, ihbar ve şikayet başvurusu yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesini yanıtlayan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığına Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden, 1 Ocak-30 Kasım 2018'de elektronik ortamda 178 bin 191 bilgi edinme, istek, görüş öneri, ihbar ve şikayet başvurusu iletildiğini belirtti.

Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'nden (MEBİM) 1 Ocak-30 Kasım 2018 tarihlerinde çağrı yoluyla toplam 2 milyon 709 bin 251 bilgi edinme, talep, görüş, öneri, idari konular ve uygulama desteği başvurusu geldiğini ifade etti.

Bakanlığa yapılan başvurulara, mevzuat kapsamında yasal süre içinde cevap verildiğini, MEBİM üzerinden gelen başvuruların yaklaşık yüzde 95'inin anında yanıtlandığını aktaran Selçuk, inceleme, araştırma gerektiren ya da görüş ve öneri olarak değerlendirilen başvuruların, ilgisine göre merkez veya taşra teşkilatına 3 iş günü içinde cevaplanmak üzere iletildiğini kaydetti.



