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Biyografi

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Uğur Kılıç kimdir, nerelidir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu'nun Aksaray Valisi olarak atanmasından sonra Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğüne atama yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Uğur Kılıç oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 12:22:00 - 2020-06-13 12:22:52
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Uğur Kılıç kimdir, nerelidir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu'nun Aksaray Valisi olarak atanmasından sonra Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine Özel Kalem Müdürü Ömer İnan Getirilmişti. Ömer İnan'dan boşalan özel kalem müdürlüğü koltuğuna ise Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğünde Daira Başkanı olan Uğur Kılıç getilirdi. 1984 yılı Siirt Doğumlu olan Uğur KILIÇ Öğretmen Yetiştirme Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.

 

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