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Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişi Ali Yeni’den Ürkmezer’e ziyaret

İl genelinde rehberlik ve denetimi için Karabük’te bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişi Ali Yeni, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:48
Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişi Ali Yeni’den Ürkmezer’e ziyaret

İl genelinde rehberlik ve denetimi için Karabük’te bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişi Ali Yeni, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezeri ziyaret etti.


Safranbolu’nun eğitim alanındaki başarısını yakından takip ettiklerini ifade eden Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişi Ali Yeni, “ Safranbolu’da eğitime bakıldığında her yönüyle başarılı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunda yerel idarenin büyük payı var. Bu nedenle Sayın Kaymakamımıza ve Milli Eğitim camiamıza teşekkür ediyorum. Bununla birlikte Safranbolu’da bulunmaktan mutluluk duyuyorum. İlçenin tarihi ve kültürel yapısından oldukça etkilendik” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Ali beye güzel sözlerinden ve nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. İlçemiz bir miras kent. Bizlerde bu güzel kenti gelecek kuşaklara aldığımız gibi bırakmak adına Devletimizin de büyük destekleri ile var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.


Çok daha güzel çalışmalarla eğitime destek vermeye devam edeceklerini belirten Ürkmezer, “ Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı seviyor, değer veriyoruz. Bu nedenle aralıksız olarak onların eğitimleri, sosyalleşmeleri, hayata daha güzel bakabilmeleri için projeler üretiyoruz. Okumaya, sosyal aktivitelere, spora teşvik gibi. BU da beraberinde başarıyı getiriyor.” dedi.


Ziyaretin sonunda Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişi Ali Yeni’ye Sıfır Atık Projesi için üretilen bez çanta ve çeşitli hediyeler takdim etti.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:48
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