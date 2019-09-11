Milli Eğitim Bakanlığı İŞKUR alım başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR MEB işçi başvuru şartları

Okulları açılmasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığına bağlım il milli eğitim müdürlüklerinde de personel alımları başladı. MEB il milli eğitim müdürlükleri İŞKUR iş ilanları üzerinden işçi alımı yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı İŞKUR alımı ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı İŞKUR personel alımı başvuru şartları neler? Milli Eğitim Bakanlığı İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır? Sorularının cevabı merak edilmekte.

İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara göre Hatay ve Bayburt illerindeki İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyelerine Temizlik Görevlisi ve Büro İşçisi pozisyonları için toplamda 34 kişi alacaklar.Bu bağlamda, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Engelli 19 Temizlik Görevlisi ve Eski Hükümlü veya TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan) kapsamında 10 temizlik görevlisi olmak üzere toplamda 29 kişilik kadro ile alım yapacak. İlgili ilanlar İŞKUR üzerinde 11 Eylül 2019 tarihi itibari ile yayımlanmış olup adaylar başvurularına ilanların yayımlanması ile birlikte başladılar. Bu kapsamda adaylar başvurularını en geç 16 Eylül 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı İŞKUR alım başvuru şartları neler?

Türk vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyurumuz ve ekinde yer alan tabloda meslek kollarına uygun olarak talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.

İlanın yayınlandığı tarihte herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor olmak.

Engelli sağlık kurulu raporunda en az %40 engelli olduğunu belgelemek// Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların olduğunu belgelendirmek.

İŞKUR başvuruları kurumun e şube internet sitesi üzerinden yapılmakta.