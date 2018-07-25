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İbrahim Er kimdir? Milli Eğitim (MEB) Bakan Yardımcısı olan İbrahim Er nerelidir?

Yeni dönemde kamu kurum ve kuruluşlara da yeni atamalar gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcılığı görevlerine ise İbrahim Er ve Reha Denemeç getirildi. Peki İbrahim Er kimdir? Nereli? Daha önce hangi nerede çalıştı?

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:33
İbrahim Er kimdir? Milli Eğitim (MEB) Bakan Yardımcısı olan İbrahim Er nerelidir?

Yeni dönemde kamu kurum ve kuruluşlara da yeni atamalar gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcılığı görevlerine ise İbrahim Er ve Reha Denemeç getirildi. Peki İbrahim Er kimdir? Nereli? Daha önce hangi nerede çalıştı?

25 Mayıs 1968 Rize doğumlu olan İbrahim Er’in Danıştay üyesi olarak görev yapmıştır. Güneysu İmam Hatip Ortaokulu’nu ve Rize Lisesi’ni bitiren İbrahim ER Giresun Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra bir dönem öğretmen olarak çalıştı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü’nden de mezun olan MEB Bakan Yardımcısı İbrahim ER, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürü olarak görev yaptı.

İKGM’de çalışırken 2 Mart 2011’de  Danıştay üyeliğine seçilen ER, Danıştay 1. daire üyesi olarak çalışırken Milli Eğitim Bakanlığına 25 Temmuz 2018 tarihi itibari ile Bakan Yardımcısı oldu. İbrahim ER evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:33
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