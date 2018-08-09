0553 313 94 23

Mahmut Özer kimdir? Bakan Ziya Selçuk'un yardımcısı olan Mahmut Özer nereli

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yardımcısı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer oldu. Mahmut Özer kimdir? Prof. Dr. Mahmut Özer nereli?

09 Ağustos 2018 Perşembe 10:48
Mahmut Özer kimdir? Bakan Ziya Selçuk'un yardımcısı olan Mahmut Özer nereli

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcı görevine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. Mahmut Özer kimdir? Prof. Dr. Mahmut Özer nereli?

Türkiye yeni sisteme geçmesiyle birlikte bakanlıklara yeni atamalar gerçekleştiriliyor. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakan yardımcılıklarına yeni atamalar yapıldı.Milli Eğitim Bakan Yardımcı görevine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer getirildi.

MAHMUT ÖZEN KİMDİR?

Tokat'ta 1970 yılında doğan Prof. Dr. Mahmut Özer, ilk ve ortaöğrenimini bu ilde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden 1992'de mezun olan Özer, yüksek lisans ve doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalında tamamladı. Özer, 1992-1994 yıllarında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanında elektronik mühendisi, 1994-2002 yıllarında da Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksekokulu Elektrik Programında öğretim görevlisi olarak çalışmalarda bulundu. Temmuz 2002'de Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde yardımcı doçentlik görevine başlayan

Mahmut Özer, aynı üniversitede 2005-2010 yıllarında doçent olarak görevine devam etti. Temmuz 2010 itibarıyla profesör olarak atanan Özer, 28 Kasım 2010 tarihinde Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. İslam Dünyası Kalite Güvence Ajansları Birliği (AQAAIW) Başkanı ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Genel Kurul Üyesi olan Prof. Dr. Mahmut Özer, evli ve üç çocuk babasıdır. Mahmut Özer son olarak ÖSYM Başkanlığı görevini icra etmiş, Resmi Gazete'de yayımlanan atama ilanının ardından yeni görevi olan Milli Eğitim Bakan Yardımcılığını üstlenmiştir.

 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 10:48
  1. Zonguldak
  2. Tokat
  3. İstanbul
  4. prof dr mahmut özer twitter
  5. mahmut özer kimdir
  6. mahmut özer cemaat
  7. mahmut özer ösym
  8. mahmut özer açıklama
  9. mahmut özer eğitim
  10. mahmut özer tyt
  11. mahmut özer nereli
  12. ÖSYM

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    WhatsApp kullananlara kötü haber! Tespit edildi
    1. WhatsApp kullananlara kötü haber!..
    2. Rusya ABD'ye fena patladı! 'Kesinlikle..
    3. FB Bursaspor maçın hakemi kim oldu?
    4. Satış için gittiği tapu dairesinde şok..
    5. Kuzey Koreli bakan Tahran'da!..
    6. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne..
    7. Berat Albayrak yeni ekonomi modelini..
    8. Fuat Oktay'dan sel felaketi açıklaması
    9. Süper Lig yarın başlıyor! İşte ilk..
    10. Ankara'da çay yüklü tır şarampole..
    11. Beşiktaş BJK Galatasaray GS derbi maçı..
    12. "Askerimiz ölümden korkuyor... Bu..
    13. Tarihi Artuklu Hamamı yeni yerine..
    14. 'Taksit yasağı gözden geçirilecek'
    15. Şiddetli yağış: Belediyeler anons..
    16. Ümit Öztürk Galatasaray Ankaragücü..
    17. İstanbul'da uyuşturucuyu kaftana..
    18. Alarm verildi! Belediyeler halkı..
    19. Andaval Kilisesi'nde 22 yıldır devam..
    20. Uykusuz yola çıkmayın!
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları