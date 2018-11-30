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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Rize'de

Selçuk başkanlığında 81 il milli eğitim müdürünün katılımıyla "2023 Eğitim Vizyonu Uygulama Çerçevesi Toplantısı" gerçekleştiliyor

30 Kasım 2018 Cuma 11:42
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Rize'de

RİZE (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Rize'de "2023 Eğitim Vizyonu Uygulama Çerçevesi Toplantısı"na katıldı.

Bakan Selçuk, toplantının gerçekleştirileceği otelin önünde kendisine çiçek hediye eden öğrencilerle "Sizler de birer çiçeksiniz" diyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ulusal resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin eserlerinin yer aldığı sergiyi gezen Selçuk, çocuklarla bir süre sohbet etti.

"Geleceği Gören Dürbünüm Olsa" adlı yarışmada dereceye giren Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden Elvin Asel Şenkaya'yı tebrik eden Selçuk, resimde ne anlatmak istediğini sordu. Şenkaya'nın, "Gelecekte insanların kanat takıp uçabileceklerini düşündüm." ifadesi üzerine Selçuk, "İster misin kanat takıp uçmayı?" dedi. Öğrencinin, "İsterim." yanıtı üzerine Bakan Selçuk, "Bence yakında olacak." diye konuştu.

Bakan Selçuk, daha sonra "2023 Eğitim Vizyonu" kapsamında 81 il milli eğitim müdürünün iştirakiyle gerçekleştirilen "2023 Eğitim Vizyonu Uygulama Çerçevesi Toplantısı"na katıldı.

Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Reşat Kasap, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları İbrahim Er ve Mahmut Özer, bakanlık birim amirleri ve diğer ilgililerin de katıldığı toplantı, basına kapalı gerçekleştiriliyor.

Toplantı, 2 Aralık Pazar günü sona erecek.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 11:42
  1. 2023 Eğitim Vizyonu Uygulama Çerçevesi Toplantısı
  2. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
  3. Rİze

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