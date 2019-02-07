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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa’da

Bakan Selçuk:- "Sizin kudretiniz, paranız olabilir. İrade ortaya koyacak liderlik de yapabilirsiniz. Fakat bunu tamamlayan şey bilim değilse uzun soluklu bir maraton gözetemezsiniz"

07 Şubat 2019 Perşembe 21:51
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa’da

BURSA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sizin kudretiniz, paranız olabilir. İrade ortaya koyacak liderlik de yapabilirsiniz. Fakat bunu tamamlayan şey bilim değilse uzun soluklu bir maraton gözetemezsiniz." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Selçuk, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Bursa'daki okul yöneticileriyle görüştü.

Bakan Selçuk, basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne geçti. Burada sınıfları gezen Selçuk, okulun projeleri hakkında öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı.

Okulda öğrenim gören Afganistanlı bir öğrenci Bakan Selçuk'a, üzerinde Türkiye ve Afganistan bayrağının bulunduğu duvar halısı hediye etti. Ziyaret, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

- "İnegöl ile ilgili çok güzel başarılar anlatılıyor"

Okul ziyaretinin ardından İnegöl ilçesine geçen Selçuk, İnegöl Müzakere Cemiyetinin toplantısına katıldı.

Selçuk, burada yaptığı konuşmada, bu toplantının İnegöl'ün hayalleri ve hedefleri için çok saygıdeğer bir girişim olduğunu söyledi.

Burada yaşayanların İnegöl'ün iyiliğinden ve kötülüğünden mesul olduğunu ifade eden Selçuk, "İnegöl ile ilgili elbette çok güzel hikayeler, çok güzel başarılar anlatılıyor. Sizler de buranın kalkınması için elinizden geleni yapıyorsunuz. Fakat dünyaya baktığınızda çeşitli kalkınma projeleri ve programları var. Mesela ABD'de eyaletler düzeyinde kalkınma programları var. Bu programların başarısı dışarıdan bir gözün orada farklı bir kalkınma projesi getirmesiyle oluşuyor. Elbette kendinizi görüyorsunuz, imkanlarınızın farkındasınız. Benim size tavsiyem İnegöl'ün çok dışında bambaşka bakış açıları olan kişilerin, grupların burası için bir kalkınma projesi için tavsiyesi ne olur? Bunu değerlendirmenizde yarar var. Ama bunu değerlendirirken sadece ekonomik olarak bakmamakta fayda var." diye konuştu.

Selçuk, dünyada ya da Türkiye'de şehir kalkınmasıyla ilgili çalışan uzmanlar ya da grupların bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunlardan destek almanızda fayda var. Burada kiminle konuşsam mobilya ve tekstilden söz ediliyor. Bu var olan varlıklarımızla ilgili bir bakış açısı. Bambaşka bir açıdan bakılsa başka bir şey görülür mü? Şekeri, suyu, tuzu bir araya getirdiğinizde farklı bir şey görünüyorsa, bunların yanında başka bir karışım maddesi olsa İnegöl için etkileyici bir mahiyet arz eder mi etmez mi? Şöyle bir söz var; hasta ile operatör aynı kişi olmaz. Eğer siz burası için bir şey planlıyorsanız operatör anlamında destek almanızda fayda var. Bunu yaparken kendi gücünüze güvenebilirsiniz. Güç ve kudret önemli ama bunun için bir irade koymak da önemli. Sizin kudretiniz, paranız olabilir. İrade ortaya koyacak liderlik de yapabilirsiniz. Fakat bunu tamamlayan şey bilim değilse uzun soluklu bir maraton gözetemezsiniz. Orta ya da kısa vadeli çalışmalar olur. Benim tavsiyem; İnegöl için küresel ölçekte yeni bir tasavvurun bambaşka bir tefekkürle ele almanız, mevcut düzeni yeniden tarif etmeniz olabilir."

Öte yandan atama bekleyen öğretmenler, Bakan Selçuk'a atama beklediklerini söyleyerek çiçek takdim etti. Bakan Selçuk ise öğretmenlere çalışmaların devam ettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklama yapacağını bildirdi.

Toplantıya, önceki dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Bursa Valisi Yakup Canbolat, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve iş adamları katıldı.




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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 21:51
  1. Bursa
  2. İnegöl
  3. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk
  4. Okul
  5. ziyaret

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