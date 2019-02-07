Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa'da

BURSA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bazı programlara katılmak üzere geldiği Bursa'da, Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.

Bakan Selçuk, Valilik girişinde kendisini karşılayıp çiçek takdim eden ve şiir okuyan iki ilkokul öğrencisine hediye verdi.

Daha sonra açıklama yapan Selçuk, Bursa'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bursa'da gün boyu çeşitli programlara katılacağını ifade eden Selçuk, şunları söyledi:

"Hep birlikte Bursa'nın eğitim kalitesinin yükselmesi, uluslararası rekabete daha çok açılması için ekip arkadaşlarımızla neler yapabiliriz? Mevcut problemleri nasıl çözebiliriz? Daha iyiye nasıl gidebiliriz şeklinde bazı istişarelerde bulunmak üzere buradayız. Bu güzel günde, güzel çocuklarımızla Bursa'da böyle bir güne başlamak bizi ziyadesiyle memnun etti. İnşallah gün boyunca birçok faaliyetle Bursa'nın eğitim kalitesinin yükselmesine ve standartlarının daha yukarı taşınmasına hep beraber hizmet edeceğiz. Bugünkü faaliyetler içinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bursa için çok güzel haberleri hep birlikte paylaşmak dileğiyle."

Vali Yakup Canbolat da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala da yer aldı.







