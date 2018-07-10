Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan sahte hesap uyarısı

İsmi bakan olarak açıklandıktan sonra, adına 6 farklı hesabın açıldığını söyleyen Selçuk, “Gerekli mercilere, gerekli talimatları verdim” dedi.

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay ile yazışması gündem olan @TCmilliegitm hesabının kendisine ait olmadığını söyleyen Selçuk, “Twitter’da 1 kişisel hesabım var” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Twitter'da @ziyaselcuk adlı hesabı kullanıyor.