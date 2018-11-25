Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan piyanist Çakmur'a tebrik

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 10. Uluslararası Hamamatsu Piyano Yarışması'nı birincilikle tamamlayan piyano sanatçısı Can Çakmur'u tebrik etti.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Dünyanın en önemli müzik yarışmalarından 10. Uluslararası Hamamatsu Piyano Yarışması'nı birincilikle tamamlayarak ülkemizi başarıyla temsil eden yıldız piyanistimiz Can Çakmur'u yürekten kutluyorum. Başarılarla dolu daha nice dokunuşlara..." ifadelerini kullandı.