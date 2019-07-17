0553 313 94 23

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "PDR" açıklaması

Bakan Ziya Selçuk: - "PDR alanında görev yapan meslektaşlarımızın yönetmelik başta olmak üzere tüm sorunlarını paydaşlarla birlikte çözüm odaklı bir bakış açısıyla ele alan ve rehberlik sistemini eğitimin diğer bileşenleriyle bir bütün olarak tasarlayan çalışmalarımızı hızlandırıyoruz"

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:35
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "PDR" açıklaması

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) alanında görev yapan eğitimcilerin sorunlarını çözüm odaklı bir bakış açısıyla ele alan ve rehberlik sistemini eğitimin diğer bileşenleriyle bir bütün olarak tasarlayan çalışmaların hızlandırılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, PDR alanında görev yapan eğitimcilerin "Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği"nde daha önce yapılan değişikliklere ilişkin eleştirilerine yönelik açıklamada bulundu.

Selçuk, paylaşımında şunları kaydetti:

"PDR alanında görev yapan meslektaşlarımızın yönetmelik başta olmak üzere tüm sorunlarını paydaşlarla birlikte çözüm odaklı bir bakış açısıyla ele alan ve rehberlik sistemini eğitimin diğer bileşenleriyle bir bütün olarak tasarlayan çalışmalarımızı hızlandırıyoruz."



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:35
  1. "Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
  2. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
  3. Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sulama kanalına giren çocuk öldü
    1. Sulama kanalına giren çocuk öldü
    2. Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi
    3. Avrupalı gençler Samsun’da
    4. Bingöl’de trafik değerlendirme..
    5. 14 yaşındaki çocugun kullandığı..
    6. Tamamen doğal ev yapımı zemin..
    7. İsmail Çolak davasında karar verildi
    8. Gemlik’te Çarşı Deresi artık temiz..
    9. Fatsa’da "Önce Yaya" uygulaması
    10. Erbil’de Türk diplomatlara uzun..
    11. İtalyan polisi ve FBI'dan mafyaya..
    12. Tokat Belediye Plevne antrenör İlker..
    13. Kesilen ağacın altında kalan işçi..
    14. Dışişleri Bakanlığından Erbil’deki..
    15. Evde, soda hazırlamak mümkün mü?
    16. FETÖ’nün mahrem yapılanmasından aranan..
    17. Çanakkale’de 78 göçmen kaçarken..
    18. Türkiye'den Erbil'deki saldırıya..
    19. Dilencinin cebinden çıkanlar şaşkına..
    20. Arnavutköy'de feci kaza! Camdan..
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’