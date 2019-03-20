Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan mucit öğrencilere jest

Malatya Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Anadolu Lisesi Hologram Teknolojileri sergisi açtı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Sinevizyon ile canlı bağlanarak öğrencileri tebrik etti.

Farkındalık projesi kapsamında Malatya Park AVM’de açılan sergide hologram teknolojisi kullanarak yaptıkları eserleri sergileyen öğrenciler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sürprizi karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. Bakan Selçuk canlı bağlanarak, öğrencileri tebrik etti. Konu hakkında konuşan Okul Müdür Yardımcısı Veysel Demir, “Okul olarak hologram teknolojileri üzerine yoğunlaştık. Dünyadaki sistemle aynı sistem olmasına rağmenmalzeme yönünden yerli üretime gittik. Milli Eğitim Bakanımız Malatya’ya geldiğinde bizim projemizi bizzat ziyaret etti. 20 - 25 dakikasını ayırdı. Bizden neler istiyorsunuz? dedi Biz de hologram teknolojilerini yapmak istiyoruz dedik ve bize bakanlık olarak maddi destek vereceklerini söyledi. Biz kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.