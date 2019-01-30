Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Temel liseler ve özel öğretim kurslarının kapatılması kararı) Yerine ne koyacağımız, ne getirdiğimiz ve buradaki ihtiyacı, talebi nasıl karşılayacağımız konusunda çok net bir yol haritasına sahibiz. Bunu da önümüzdeki haftala

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