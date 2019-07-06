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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sıraları karalayan öğrencileri atölyelere davet etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ”Kendini ifade biçimi olarak sıraya yazı yazan arkadaşlarımızı çizimlerini sanata dönüştürmeleri için atölyelere çağırıyoruz” dedi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:09
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sıraları karalayan öğrencileri atölyelere davet etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ”Kendini ifade biçimi olarak sıraya yazı yazan arkadaşlarımızı çizimlerini sanata dönüştürmeleri için atölyelere çağırıyoruz” dedi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dönemlerini tamamlayan öğrencileri atölyelere davet etti. Selçuk, sıralarını karalayan öğrencilere hitaben, “Gençler; kendinizden iz bırakmak istiyorsanız, lütfen isminizi akıllara, kalplere yazın. Aksi pek kalıcı değil. Çünkü yaz tatillerinde sıraları temizliyoruz. Kendini ifade biçimi olarak sıraya yazı yazan arkadaşlarımızı çizimlerini sanata dönüştürmeleri için atölyelere çağırıyoruz” paylaşımında bulundu.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:09
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