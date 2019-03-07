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Milli Eğitim Bakanı Selçuk Paris'te Fransız mevkidaşı ile görüştü

07 Mart 2019 Perşembe 15:31
Milli Eğitim Bakanı Selçuk Paris'te Fransız mevkidaşı ile görüştü

PARİS (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer ile görüştü.

Bakan Selçuk, resmi ziyaret için bulunduğu Fransa'nın başkenti Paris'te Blanquer ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:31
  1. Fransa
  2. Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer
  3. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
  4. Paris

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