Milli Eğitim Bakanı Selçuk Paris'te Fransız mevkidaşı ile görüştü

PARİS (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer ile görüştü. Bakan Selçuk, resmi ziyaret için bulunduğu Fransa'nın başkenti Paris'te Blanquer ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

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