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Milli Eğitim Bakanı Selçuk öğrencilerin konserini dinledi

Bakan Ziya Selçuk:- "Sanatın ince ayarından geçmemiş olan hiçbir şahsiyet gerçekten mükemmelleşemez"

10 Şubat 2019 Pazar 17:15
Milli Eğitim Bakanı Selçuk öğrencilerin konserini dinledi

ORDU (AA) - Lise öğrencilerinin konserini dinleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sanatın ince ayarından geçmemiş olan hiçbir şahsiyet gerçekten mükemmelleşemez." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Bakan Selçuk, arsasını hayırsever iş adamı Servet Şahin'in bağışladığı Penbe İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisesini ziyaret etti.

Okuldaki sanat galerisinin açılışını gerçekleştiren Selçuk, öğrencilerin hazırladığı konseri dinledi.

Selçuk, burada yaptığı konuşmada, konser için öğrencilere teşekkür etti.

"Sanatın ince ayarından geçmemiş olan hiçbir şahsiyet gerçekten mükemmelleşemez." ifadesini kullanan Selçuk, şunları söyledi:

"Bu yüzden bu tür fırsatlar bizim için hayati derecede önemli ve sizler bu ülkenin ruhunun, bedeninin güzelleşmesi için büyük emek harcıyorsunuz. Sevgili öğretmenlerim başta olmak üzere buradaki tüm gençleri yürekten kutluyorum, gönülden kutluyorum."

Selçuk, öğrencilerin velilerine de teşekkür ederek, "Çünkü çocuklarımızın bu alanlara yönelmesi konusunda velilerimiz biraz tereddütlü davranıyorlar. Bu mütereddit davranışlarının arkasında elbette bazı haklı nedenler var ama burada bu çocukların önlerini açarak, yollarını açarak bu tür bir imkan sağlamak sizlerin de katkısı olması bakımından çok değerli." diye konuştu.

Bakan Selçuk, daha sonra Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası'nda gerçekleştirilen 2023 Eğitim Vizyonu Toplantısı'na katıldı.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 17:15
  1. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'
  2. Ordu
  3. sanat

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