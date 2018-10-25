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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'de soru örneklerini her ay yayınlanacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AA Editör Masası'nda, eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor...

25 Ekim 2018 Perşembe 10:45
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'de soru örneklerini her ay yayınlanacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya  Selçuk, AA Editör Masası'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor....

Selçuk'un konuşmasında satır başları...

*Türkiye'nin eğitim meselesini bir yoluna koyduğumuzda bizim işimiz bitmiyor, asıl işimiz o zaman başlıyor. Mecazi olarak, yoğun bakımdan çıkalım sonra dünya ile mücadele etme imkanımız doğsun.

*LGS sınavından dün örnek sorular yayımladık. Hangi dersten, ne tür sorular çıkacağını her ay yayımlayacağız.

*(3600 ek gösterge) Bununla ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir haberimiz olacak.

*(Öğretmenlik Meslek Kanunu) Öğretmen, 657'nin içerisinde sıkışmış vaziyette. Kendisine özel kanun yok. Halbuki bunların ataması, yükselmesi, disiplin meselesi, kariyer meselesi, ek göstergesi, tazminatları hepsi aslında özelleşmeli."

*(Sınav sistemi) Mesele çocuğu ölçmek değil, mesele sistemi ölçmek.

*İlk kez felsefesiyle, teorisiyle, yöntemiyle, tekniğiyle bütünsel bir sistem yaklaşımı içerisinde bir sistemin bütün alt sistem ve birleşenlerinin eş zamanlı olarak dönüştürülmesi hedefleniyor.

*Ders saatlerinde çok büyük bir azalma olmaz ama ders çeşidinde azalma olur.

*Teneffüsler aslında bizim en önemli derslerimiz. Çünkü çocuklar teneffüslerde çok şey öğreniyor, paylaşıyor, sosyalleşiyor, problem çözmeyi öğreniyorlar." 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ayrıca öğretmenlere teşvik sistemi uygulamasıyla ilgili "kuruşu kuruşuna" hesaplamaları olduğunu ve simülasyon çalışması yaptıklarını bildirdi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 10:45
  1. Milli Eğitim Bakanı ZiyaSelçuk

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