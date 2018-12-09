THY- Euroleague
0553 313 94 23

Milli Eğitim Bakanı Selçuk İzmir'de

Bakan Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı ile okul müdürleri ve eğitim değerlendirme toplantısına katıldı

09 Aralık 2018 Pazar 17:36
Milli Eğitim Bakanı Selçuk İzmir'de

İZMİR (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı ile okul müdürleri ve eğitim değerlendirme toplantısına iştirak etti.

İzmir programı kapsamında Çeşme ilçesinde İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı'na katılan Selçuk, eğitimcilerle bir araya geldi.

Bakan Selçuk daha sonra Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde okul müdürleri toplantısına, ardından İl Milli Eğitim Müdürlünde eğitim değerlendirme toplantısına iştirak etti.

Programlar, kısa süre görüntü almasının ardından basına kapalı yapıldı.


Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 17:36
  1. Çalıştay
  2. toplantı
  3. Ziya Selçuk

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası yat yarışları yapıldı
    1. Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası yat..
    2. Netanyahu Hizbullah dışında başka..
    3. AK Parti Çankaya'da o ismi düşünüyor
    4. Sakarya'da FETÖ sanığı eski KOM..
    5. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    6. Erzincan'da kamyonet devrildi: 3 yaralı
    7. Bakan Kasapoğlu'ndan VakıfBank ve..
    8. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    9. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    10. Şattu'l Arab'daki kirlilik tehlikeli..
    11. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    12. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı
    13. Yenikapı'dan İstanbul yeni..
    14. Mutluluk neşede
    15. İZBAN'dan grev öncesi açıklama
    16. Voleybol: Efeler Ligi
    17. MHP Gaziantep'te kadın aday gösterdi
    18. Dünya şampiyonu VakıfBank, kupasını aldı
    19. Turp suyu saçları gürleştiriyor
    20. GÜNCELLEME - Balkondan düşen dansçı..
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe