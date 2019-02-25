Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Eğitim, ekonomi ve demokrasiyle birlikte bir sac ayağıdır”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Okulları ve fabrikaları ayırırsak, okullar kendi bildiği gibi davranırsa ve gelişen teknolojiyle uyum sağlama konusunda sıkıntı yaşarsa elbette eğitimin ekonomi ile ilişkisini kurmakta zorlanırız. Eğitim, ekonomi ve demokrasiyle birlikte bir sac ayağıdır. Bu ayaklardan bir tanesi eksik olduğunda sinerji oluşmaz ve işlevsellik azalır” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Savunma Sanayii Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında gerçekleştirilen “Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü” imza törenine katıldı.Savunma Sanayii Başkanlığı Nuri Demirağ Salonunda gerçekleşen imza töreninde konuşma yapan Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı olarak mesleki ve teknik eğitimin öğretmenler üzerinden hayatla buluşmasında ciddi bir adım attıklarını belirterek, öğretmenin niteliğinin gelişmeden, değişmeden bir eğitim sisteminin niteliğinin değişemeyeceğini söyledi.

Bakan Selçuk, “Vizyon belgesinde vurguladığımız gibi,mesleki ve teknik eğitimde sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip ve sürekli değişen, gelişen teknolojiyle uyumlu olabilecek, paydaşların planlama ve karar alma süreçlerine aktif bir şekilde katıldığı bir yapı oluşturmak amacındayız. Okulları ve fabrikaları ayırırsak, okullar kendi bildiği gibi davranırsa ve gelişen teknolojiyle uyum sağlama konusunda sıkıntı yaşarsa elbette eğitimin ekonomi ile ilişkisini kurmakta zorlanırız. Eğitim, ekonomi ve demokrasiyle birlikte bir sac ayağıdır. Bu ayaklardan bir tanesi eksik olduğunda sinerji oluşmaz ve işlevsellik azalır. Ortaya çıkan bu değişime bağlı olarak Ar-Ge çalışmalarının aralıksız sürdürme özgün tasarımlar geliştirme gibi ihtiyaçların karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu tür ihtiyaçları karşılayabilmek için eğitime canlı bir süreç gibi bakmakta yarar var. Donmuş müfredatlar çerçevesinde değil, sürekli olarak yenilenen ve ihtiyaçlarla ilişkilendirilen bir eğitim içeriğinden söz ediyoruz. Savunma sanayii gibi çok hızlı adımların atıldığı, teknolojinin bilimsel kaynaklara dayalı olarak anlık düzeyde değiştiği, dönüştüğü bir alan eğitimin içinde bulunduğu durumu açıklamak için çok işlevsel olacaktır.

Ülkemizin ekonomisiyle eğitimini ilişkilendirme noktasında son dönemde yapmaya çalıştığımız projeler arasında bu çalışma bizim açımızdan ayrı bir önem taşıyor. Türkiye’nin küresel bir güç olma arzusu, bu topraklarda bulunabilme ve bayrağı daha yükseklere çekebilme fırsatına sahip olabilmesi için savunma sanayinin çok önemli bir yeri var.

Buradaki yerli ve milli bakış eğitimin de uluslararası düzeyde nitelikli olmasını gerektiren bir çabayı ortaya koyuyor. Bakanlığımız ile SSB arasında bilim ve teknoloji temeli üzerinde kurmuş olduğumuz bu köprüyle savunma sanayi alanındaki teknolojik bilgilerle donatılmış nitelikli eleman ihtiyacımızın karşılanması adına büyük bir mesafe almış oluyoruz. Bunun 2023 öğretmenle sınırlı kalacağını düşünmüyorum, şimdiden bereketli olsun diyorum. 2023 çok az bir sayı. Çünkü bizim öğretmenlerimizin ihtiyaçlarının güncel ihtiyaçlarla karşılaştırılması kritik bir mevzu ve bu iş birliği hayati bir önem taşıyor. Bu çalışma daha ileri aşamalara taşınacaktır” açıklamasında bulundu.

Savunma sanayinin ülkemiz için vazgeçilmez, stratejik bir öneme sahip olduğunu söyleyen Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise, imza töreninde yaptığı konuşmada, bir ülkenin bağımsızlığının ancak üretimle mevcut olabileceğine dikkat çekerek, milli ve yerli üretime vurgu yaptı.

Demir, Milli Eğitim Bakanlığı ile SSB arasında gerçekleştirilen“Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü”ne ilişkin şu bilgileri verdi:

“Bugün yeni bir aşama katedebilmek, devler liginde rekabet edebilmek için kritik bir eşikteyiz. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde belirlenen Küresel Güç Türkiye Vizyonu bizim için bir dönemin başlangıcı anlamını taşımaktadır. Bu vizyon her şeyden önce dünya standartlarında bir insan kaynağı gereksinimini doğurmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sektörümüzde ihtiyaç duyduğumuz bu kapasiteyi sağlamaya yöneliktir. Protokol kapsamında çeşitli alanlar üzerinde çalışmalar yürütmeyi kararlaştırdık. Bunlar; büyük veri, yapay zeka, siber güvenlik, bilişim teknolojisi, gemi yapımı, makine, metal, malzeme teknolojileri gibi alanlarda görev yapan atölye ve laboratuvar öğretmenlerimize güncel teknolojiye uygun olarak, mesleki bilgi ve becerilerini artırmak üzere başkanlığımız tarafından teorik ve uygulamalı mesleki eğitim verilecektir. Bu proje kapsamında çeşitli ana yüklenicilerimizi, şirketlerimizi, savunma sanayi şirketlerimizi devreye koyacağız. Savunma sanayi tek başına olacak bir sanayi alanı değil. Burada verilecek her türlü eğitim ve yetiştirilecek insan kaynağı ülkemizin sanayi ekosisteminde çeşitli alanlarda çok fazla katma değer sağlama potansiyeline sahiptir. 2023’e kadar 2023 öğretmenimizin eğitimini hedefliyoruz. Eğitimin temel unsuru öğretmenler olduğu gerçeğinden hareketle, öğretmenlerimiz alanlarında ne kadar iyi yetişmiş olurlarsa özellikle teknoloji ve sanayi alanlarında şirketlerle, uygulamalarla,hayatla ne kadar iç içe olursalar öğrencilerine de daha fazla bilgi, tecrübe aktarma görevlerini yerine getireceklerini bekliyoruz.”

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü”nü imzaladı.