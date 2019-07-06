0553 313 94 23

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Ben sizi soru çözmeye değil, sorun çözmeye davet ediyorum”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İbni Haldun Üniversitesi Lisansüstü Mezuniyet Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Maalesef bugün birçok eğitim sisteminde gözlendiği gibi soru çözen çocukların başarılı olduğu bir yerde yaşıyoruz.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 21:44
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Ben sizi soru çözmeye değil, sorun çözmeye davet ediyorum”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İbni Haldun Üniversitesi Lisansüstü Mezuniyet Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Maalesef bugün birçok eğitim sisteminde gözlendiği gibi soru çözen çocukların başarılı olduğu bir yerde yaşıyoruz. Ben sizi soru çözmeye değil, sorun çözmeye davet ediyorum mezunlar olarak. Çünkü sorun çözmediğimizde karşımıza çıkan çok farklı ve belirsiz sorunlara nasıl bakacağımızı da kestiremiyoruz ”dedi.


İbni Haldun Üniversitesi’nde bugün mezuniyet heyecanı yaşandı. İlk lisansüstü mezunların verildiği mezuniyet töreni Başakşehir Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, İbni Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ve öğrenci aileleri katıldı. Saygı duruşuyla başlayan program dereceye giren öğrencilerin konuşmalarıyla devam etti. Ardından isimleri tek tek okunan 1 doktora 48 lisansüstü öğrencisi sahneye gelerek diplomalarını aldılar. Diploma töreni ardından hep birlikte keplerini atan öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu.Program sonunda düzenlenen kokteylde öğrencilerle kısa süreli sohbet eden Ziya Selçuk, daha sonra mezuniyet sevinci yaşayan öğrencilerle aile fotoğrafı çektirdi.



“Ben sizleri soru değil sorunu çözmeye davet ediyorum”


Törende yaptığı konuşmada Bakan Selçuk, “Eğitim eğer insanı şimdiye uyandıracaksa geçmişi ve geleceğin alanı içerisinde yeniden yorumlanması gerekir. Maalesef bugün birçok eğitim sisteminde gözlendiği gibi soru çözen çocukların başarılı olduğu bir yerde yaşıyoruz. Ben sizi soru çözmeye değil, sorun çözmeye davet ediyorum mezunlar olarak. Çünkü sorun çözmediğimizde karşımıza çıkan çok farklı ve belirsiz sorunlara nasıl bakacağımızı da kestiremiyoruz” dedi.



“Bizler bu ülkede eksik gördüğümüz eksikliklerden dolayı bu üniversiteyi kurduk”


İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan ise, “Bu üniversite bugün dünyada eksikliğini hissettiğimiz ve ülkemizde bu konuda olan bir açığı kapatmak adına bir misyon üniversitesi olması için kurduk. Yani gerçekten fikretmek amacıyla öğrencilerin rağbet ettiği, gerçekten fikir üretmek için gerçekten düşünmek için hayatlarını bunun uğruna harcayacağı bir üniversitesi düşündüğümüz için yaptık” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 21:44
  1. doğa
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medipol Başakşehir, İstanbul'da son çalışmasını yaptı
    1. Medipol Başakşehir, İstanbul'da son..
    2. Başkan Savaş kızının nikahını kıydı
    3. Son romanını ve şiirini intiharıyla..
    4. Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını..
    5. ABD, Sudan'daki uzlaşıdan memnun
    6. Arızalanan tır kara yolunda ulaşımı..
    7. Kadına şiddet Paris’te protesto edildi
    8. Kadıköy'de denize düşen kadını zabıta..
    9. Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Ben sizi..
    10. Ayrılığa dayanamayan polis..
    11. GÜNCELLEME - Sakarya'daki GSM..
    12. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    13. Mermer işçisi 8 metre yüksekten..
    14. Milli yüzücülerden havuzda tarihi başarı
    15. İsrail’in engelleme girişimlerine..
    16. Kocaali’de deniz mayını bulundu
    17. Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
    18. Çatalca’da minibüs devrildi: 20 yaralı
    19. 13. Uluslararası Basketbol Antrenör..
    20. Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları
    21. Ekrem İmamoğlu buğday hasadı yapan..
    22. Voleybol: FIVB Challenger Kupası
    23. Yeni transfer Rodallega, Denizli'ye..
    24. GÜNCELLEME 2 - Otoyolda zincirleme..
    25. Fatih Erbakan kritik 'yoksulluk'..
    26. Sakarya'da deniz mayını bulundu
    27. Denetlemeler sırasında rahatsızlanan..
    28. Sivasspor'un Bolu kampı
    29. Elektrik direğinden düşüp hayatını..
    30. Mağarada müzik ziyafeti
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!