Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Ben sizi soru çözmeye değil, sorun çözmeye davet ediyorum”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İbni Haldun Üniversitesi Lisansüstü Mezuniyet Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Maalesef bugün birçok eğitim sisteminde gözlendiği gibi soru çözen çocukların başarılı olduğu bir yerde yaşıyoruz. Ben sizi soru çözmeye değil, sorun çözmeye davet ediyorum mezunlar olarak. Çünkü sorun çözmediğimizde karşımıza çıkan çok farklı ve belirsiz sorunlara nasıl bakacağımızı da kestiremiyoruz ”dedi.

İbni Haldun Üniversitesi’nde bugün mezuniyet heyecanı yaşandı. İlk lisansüstü mezunların verildiği mezuniyet töreni Başakşehir Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, İbni Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ve öğrenci aileleri katıldı. Saygı duruşuyla başlayan program dereceye giren öğrencilerin konuşmalarıyla devam etti. Ardından isimleri tek tek okunan 1 doktora 48 lisansüstü öğrencisi sahneye gelerek diplomalarını aldılar. Diploma töreni ardından hep birlikte keplerini atan öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu.Program sonunda düzenlenen kokteylde öğrencilerle kısa süreli sohbet eden Ziya Selçuk, daha sonra mezuniyet sevinci yaşayan öğrencilerle aile fotoğrafı çektirdi.

“Ben sizleri soru değil sorunu çözmeye davet ediyorum”

Törende yaptığı konuşmada Bakan Selçuk, “Eğitim eğer insanı şimdiye uyandıracaksa geçmişi ve geleceğin alanı içerisinde yeniden yorumlanması gerekir. Maalesef bugün birçok eğitim sisteminde gözlendiği gibi soru çözen çocukların başarılı olduğu bir yerde yaşıyoruz. Ben sizi soru çözmeye değil, sorun çözmeye davet ediyorum mezunlar olarak. Çünkü sorun çözmediğimizde karşımıza çıkan çok farklı ve belirsiz sorunlara nasıl bakacağımızı da kestiremiyoruz” dedi.

“Bizler bu ülkede eksik gördüğümüz eksikliklerden dolayı bu üniversiteyi kurduk”

İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan ise, “Bu üniversite bugün dünyada eksikliğini hissettiğimiz ve ülkemizde bu konuda olan bir açığı kapatmak adına bir misyon üniversitesi olması için kurduk. Yani gerçekten fikretmek amacıyla öğrencilerin rağbet ettiği, gerçekten fikir üretmek için gerçekten düşünmek için hayatlarını bunun uğruna harcayacağı bir üniversitesi düşündüğümüz için yaptık” diye konuştu.