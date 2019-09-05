0553 313 94 23

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "4+4+4 başladığı yıl ilkokula başlayan çocuklar, 2020-2021 eğitim yılında lise bire başlayacak. Bizim çağ nüfusumuz normalde 1 milyon 200 bin civarındayken o sene 1 milyon 800 bin küsur olacak. Önümüzdeki yıl bizim fiziksel alt

05 Eylül 2019 Perşembe 10:48
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "4+4+4 başladığı yıl ilkokula başlayan çocuklar, 2020-2021 eğitim yılında lise bire başlayacak. Bizim çağ nüfusumuz normalde 1 milyon 200 bin civarındayken o sene 1 milyon 800 bin küsur olacak. Önümüzdeki yıl bizim fiziksel alt
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Selçuk, AA Editör Masası'na konuk oldu
    1. Bakan Selçuk, AA Editör Masası'na..
    2. Sadece sebze yemek inme riskini..
    3. İlk önce Avrupa’ya açılıyor! BMC..
    4. Türkiye Andorra maçı biletleri ne kadar?
    5. Urla’da 3 günde 2 şenlik 1 eylem
    6. En güzel üzüm seçildi
    7. Rusya'dan Türkiye'ye S-400 açıklaması!
    8. Bugatti Chiron hız rekorunu Michelin..
    9. 650 gram doğan Umut bebek hayata tutundu
    10. Muratpaşa Kadın Hentbol Takımı..
    11. Her ay 15 yapı market ürünü en..
    12. Umdukları gibi olmadı! Gaziantep'te..
    13. Tartıştığı kişi kulağının bir bölümünü..
    14. 67 Burda AVM’den okul çantası hediye
    15. Milletvekili Sorgun ve Başkan..
    16. Metin Diyadin, sarı-lacivertli..
    17. 4 ayda 45 kilo verdi
    18. Baba ve oğlu polise hakaret ve..
    19. KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları..
    20. Çanakkale'de Yunanistan'a gitmeye..
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Melih Gökçek sonunda patladı: Kazığı bile alkışlıyorlar, kıvırtmayın!
    Melih Gökçek sonunda patladı: Kazığı bile alkışlıyorlar, kıvırtmayın!
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe