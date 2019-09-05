Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "4+4+4 başladığı yıl ilkokula başlayan çocuklar, 2020-2021 eğitim yılında lise bire başlayacak. Bizim çağ nüfusumuz normalde 1 milyon 200 bin civarındayken o sene 1 milyon 800 bin küsur olacak. Önümüzdeki yıl bizim fiziksel alt

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