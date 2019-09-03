Milli Eğitim Bakanı Selçuk 1 milyon öğretmen için konuştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin kendilerini daha iyi hissedeceği,kişisel ihtiyaçlarına da uygun bir öğretmenler odası tasarladıklarını açıkladı.



Selçuk, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Mesleki Çalışma Programı'nın yeni dönemi olmasından ötürü Eğitim Bilişim Ağı (EBA) aracılığıyla canlı yayında, okullarda iş başı yapacak olan 1 milyon öğretmen için konuştu.



Konuşmasını Ankara Elmadağ'daki bir okulda yeni oluşturulan öğretmenler odasından yapan Selçuk, bulunduğu yerden öğretmen odalarının iç tasarımında meydana gelen yenilikleri anlattı.



Öğretmenlerin katıldığı nerdeyse her törene katılmaya özen gösteren Selçuk, "Sizleri dinlemek bana yeni ufuklar açıyor, öğretmenlerimizden gelen pek çok fikir eğitim adına yeni kapıları aralıyor" dedi.



Yaz döneminde drama, yazılım geliştirme uzmanlığı, akıl ve zeka oyunları, okul yöneticiliği, masal anlatıcılığı gibi pek çok mesleki eğitim sertifika programına yüzlerce öğretmenin katıldığını belirten Selçuk, bir sonraki aşamada da halk oyunları, müzik, ritim, yapay zeka gibi mesleki eğitim çalışmalarının çoğalacağının altını çizdi.

Ayrıca Bakan Selçuk şunları ekledi:

"Yakında duyurularını yapacağımız Türkiye öğretmenler kupası ve öğretmen konserleri bu çalışmanın bir parçası. Mesleki gelişim programlarını merkezi ve mahalli olarak arttıracağız. Çünkü başvurup eğitime katılma hakkı alamayan öğretmenlerimiz beklenti içinde. Eğitimleri olabildiğince okul dışına taşımaya da devam edeceğiz. İnanılmaz sayıda çok talep var. Örneğin zeka oyunları eğitimini 350 kişiyle pilot olarak açtık, 27 bin başvuru oldu. Öğretmenlerimizin erişimini artırmak için öğrenme yönetim sistemini ve çevrimiçi akredite sertifika programlarını başlatacağız. Mesleki gelişim programlarında başvuru ve katılım konularında iyileştirmeler yapıyoruz. 5 olan merkezi eğitimi 7'ye, 5 olan mahalli eğitimi 10'a çıkarıyoruz. Ret ya da iptal durumlarında hak kaybının önüne geçeceğiz."