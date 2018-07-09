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Milli Eğitim Bakanı kim oldu? Yeni kabine listesi ile yeni kabine bakanları

Yeni Milli Eğitim Bakanı kim oldu? Yeni kabinede kimlerin olacağı merak ediliyor. Yeni kabinede kimlerin olacağı Cumhurbaşkanı Erdoğıan’ın saat 21:30’da açıklayacağı Bakanlar Kurulu listesiyle belli olacak. En çok merak edilen konularından biride Milli Eğitim Bakanı kim olacağı? İşte detaylar...

09 Temmuz 2018 Pazartesi 18:54
Milli Eğitim Bakanı kim oldu? Yeni kabine listesi ile yeni kabine bakanları

Yeni Milli Eğitim Bakanı kim oldu? Yeni kabinede kimlerin olacağı merak ediliyor. Yeni kabinede kimlerin olacağı Cumhurbaşkanı Erdoğıan’ın saat 21:30’da açıklayacağı Bakanlar Kurulu listesiyle belli olacak. En çok merak edilen konularından biride Milli Eğitim Bakanı kim olacağı? İşte detaylar...

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27’inci dönem milletvekili seçimlerinden sonra hayata geçecek  yeni kabinede kimlerin olacağı büyük merak konusu oldu. Başkan Erdoğan yeni kabinede kimlere görev verecek, yeni bakanlıklarda kimler olacak? Dışişleri Bakanı kim olacak? Dışişleri Bakanlığına gelecek isim kim? Milli Eğitim Bakanı olarak Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yufus Tekin'in göreve getirileceği tahmin ediliyor. Kabinede görevlendirilecek isimlerin kimler olacağı bugün saat 21.30’da Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin ilk Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak.

Kararname ile birleştirilen ve ismi değişen bakanlıklar şöyle:

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Maliye ve Hazine Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

İsmi aynı kalan bakanlıklar ise şöyle:

Adalet Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 18:54
  1. Milli Eğitim Bakanı kim oldu?
  2. Yeni kabine listesi ile yeni kabine bakanları?

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