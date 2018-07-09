Milli Eğitim Bakanı kim oldu? Yeni kabine listesi ile yeni kabine bakanları
Yeni Milli Eğitim Bakanı kim oldu? Yeni kabinede kimlerin olacağı merak ediliyor. Yeni kabinede kimlerin olacağı Cumhurbaşkanı Erdoğıan’ın saat 21:30’da açıklayacağı Bakanlar Kurulu listesiyle belli olacak. En çok merak edilen konularından biride Milli Eğitim Bakanı kim olacağı? İşte detaylar...09 Temmuz 2018 Pazartesi 18:54
Yeni Milli Eğitim Bakanı kim oldu? Yeni kabinede kimlerin olacağı merak ediliyor. Yeni kabinede kimlerin olacağı Cumhurbaşkanı Erdoğıan’ın saat 21:30’da açıklayacağı Bakanlar Kurulu listesiyle belli olacak. En çok merak edilen konularından biride Milli Eğitim Bakanı kim olacağı? İşte detaylar...
24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27’inci dönem milletvekili seçimlerinden sonra hayata geçecek yeni kabinede kimlerin olacağı büyük merak konusu oldu. Başkan Erdoğan yeni kabinede kimlere görev verecek, yeni bakanlıklarda kimler olacak? Dışişleri Bakanı kim olacak? Dışişleri Bakanlığına gelecek isim kim? Milli Eğitim Bakanı olarak Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yufus Tekin'in göreve getirileceği tahmin ediliyor. Kabinede görevlendirilecek isimlerin kimler olacağı bugün saat 21.30’da Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin ilk Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak.
Kararname ile birleştirilen ve ismi değişen bakanlıklar şöyle:
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı
Maliye ve Hazine Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
İsmi aynı kalan bakanlıklar ise şöyle:
Adalet Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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