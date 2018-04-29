Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: Öğretmen atamaları seçimden sonra

Manisa'da bu yıl 478'incisi düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında Sultan Camii'nden mesir saçımına katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, daha sonra Ak Parti Manisa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Partililer tarafından kapıda karşılanan Bakan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada Manisa Uluslararası Mesir Macunu Festivali'ne övgüler yağdırıp, "Mesir Festivali 5 asra yakın zamandır kutlanıyor. Bu milletin ortak bir değeri olduğunu gösteriyor. Bu festivale gelince gördüm ki tarih, birlik ve beraberlik, değer var. Bizim için de önemli değer verdiğimiz şey birlik ve beraberliğin olması. Manisalılar'ı bu konuda takdir ediyorum. Eğer bu değer sahip çıkılmasaydı unutulur giderdi. Etkinliklerin toplum vicdanında bir karşılığının olması lazım. Mesir Festivali de toplum tarafından benimsendiğinin apaçık görüntüsüdür" dedi.

"BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM İLE DEĞERLİDİR"

Bakan Yılmaz, konuşmasına AK Parti iktidarı döneminde eğitime yapılan hizmetlerden söz ederek şöyle devam etti:"Türkiye, OECD ülkeleri arasında son 10 yıllık dönemde milli gelirini en çok attıran ülkedir. 2007'nin son çeyreğinden itibaren 2017'nin son çeyreğine kadar milli gelirini en çok attıran ülkeler arasında Türkiye açık ara birinci. Peki bunu ne sağladı? Petrol bulmadık, doğalgaz bulmadık. Altın, elmas madeni bulmadık. Peki nasıl açık ara birinci olduk? Çünkü, beşeri sermayemiz var. Beşeri sermayede eğitim ile değerlidir. Eğitimsiz nüfusunuz size yüktür. Eğitimli nüfusunuz size güçtür. Türkiye kendisine beşeri sermayesine kendisine güç olarak dönüştürmeyi başarabilmiş dünyadaki ender ülkelerden biridir."

"EĞİTİM ALT YAPISINA 80 MİLYAR LİRA"

Eğitimde yaptıkları en büyük başarının eğitimin alt yapı problemlerini çözmek olduğunun altını çizen Bakan Yılmaz, "Artık Türkiye genelinde 70 kişilik sınıflarımız yok. 2012 yılında çalışmalarına başlanan 10. Kalkınma Planı var. 2013 yılında da Meclis'te kabul edildi. 2014-2018 yıllarını kapsıyordu. Orada bir hedef konuldu. Hedeflerden birisi diyor ki; 'Bölgeler arasında beşeri ve alt yapı farklılığını gidermek lazım.' Bunu söylerken şunu demek istiyorlardı; 'Güneydoğuda okul yok, öğretmen yok?' Şimdi Ağrı'da daha önce 90 kişilik olan sınıflar 20 ile 22 kişi. Bunu başarabilmek için 282 bin derslik yaptık. Özelle birlikte 300 binin üzerinde. 80 yılda yapılandan fazlasını yaptık. 64 milyar liradan fazla alt yapıya yatırım yaptık" diye konuştu.

"ÖĞRETMEN BAŞINA ÖĞRENCİ SAYISINI 17'YE DÜŞÜRDÜK"

AK Parti iktidarı döneminde eğitime 584 bin öğretmen ataması yaptıklarını dile getiren Bakan Yılmaz, öğretmen başına düşen öğrenci sayısında da düşüş yaşandığına dikkat çekti. Bakan Yılmaz, "Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının da belli bir sevide olması lazım. Biz gelmeden önce 28 öğrenciye bir öğretmen düşerken, şimdi 17 öğrenciye bir öğretmen düşüyor. Bu oran Kore'de aynı, Japonya'da da, İngiltere'de de aynı. Fransa ise bizden daha fazla. Dün Avrupa ülkesinin gerisindeyken, bugün ilerisindeyiz" dedi.

"ATAMALARIN İLANI SEÇİMDEN SONRA"

25 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını hatırlatan Bakan Yılmaz, bunun için illerde mülakat çalışmalarının başladığını söyledi. Bakan, Yılmaz, öğretmen alımlarıyla ilgili çalışmaların haziran ayında biteceğini belirtip, "Aslında mayıs ayı sonunda çalışmalar biterdi. Ancak, değerlendirmeler olacak. Tercihleri alacağız. İnşallah seçimden sonra atamaların hepsini ilan edeceğiz" dedi.Bakan Yılmaz'a konuşmasının ardından AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli tarafından çiçek ve içinde Mesir macunu bulunan sepet hediye edildi. Bakan Yılmaz, Manisa'dan ayrıldı.